Đắk Lắk: Để mất rừng gây thiệt hại gần 30 tỷ đồng, giám đốc và 8 thuộc cấp bị truy tố

Ngày 2/8, theo nguồn tin của báo Dân Việt, Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) tỉnh Đắk Lắk đã ban hành cáo trạng truy tố đối với 9 bị can về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại Điều 360 Bộ luật Hình sự (BLHS).

Theo đó, 9 bị can bị truy tố đều là lãnh đạo, nhân viên Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ea Kar (Công ty Lâm nghiệp Ea Kar), gồm: Nguyễn Hồng Mạnh (nguyên Chủ tịch kiêm Giám đốc), Phan Văn Đức (nguyên Phó Giám đốc), Nguyễn Văn Vũ (Trưởng phòng Kỹ thuật - Quản lý bảo vệ rừng), Đào Thanh Hưởng (Trưởng Phân trường 1), Nguyễn Hữu Thọ (Nhân viên Phân trường 1), Lưu Minh Thanh (Nhân viên Phân trường 1) và Nguyễn Văn Tuân (Nhân viên Phân trường 1), Phạm Văn Kỳ (Trưởng Phân trường 3), Nguyễn Phước Hưng (Nhân viên Phân trường 3).



4 cán bộ, lãnh đạo Công ty Lâm nghiệp Ea Kar dính vòng lao lý vì để mất rừng. Ảnh: N.G



Theo cáo trạng, năm 2008, Công ty Lâm nghiệp Ea Kar được UBND tỉnh Đắk Lắk cho thuê đất và rừng để sử dụng vào mục đích đất lâm nghiệp.



Căn cứ kết quả kiểm kê rừng năm 2014 được UBND tỉnh Đắk Lắk phê duyệt, diện tích các loại rừng và đất lâm nghiệp do Công ty Lâm nghiệp Ea Kar được giao quản lý là 14.473,1ha, trong đó, diện tích rừng tự nhiên là 6.932,5ha.



Ngày 18/8/2019, tổ công tác của Công an huyện Ea Kar và Công an tỉnh Đắk Lắk bắt quả tang 4 đối tượng khai thác trái phép 6 cây gỗ tại tiểu khu 692, thuộc lâm phần của Phân trường 1 (thôn 15, xã Cư Yang, huyện Ea Kar).



Kết luận giám định cho thấy tổng khối lượng gỗ của 6 cây còn lại và 3 hộp gỗ xẻ phát hiện tại hiện trường được quy tròn là hơn 27m3 gỗ từ nhóm IV-VIII.



Tình trạng phá rừng như chốn không người diễn ra một thời gian dài ở lâm phần do Công ty Lâm nghiệp Ea Kar quản lý. Ảnh: N.G



Qua quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an huyện Ea Kar và Cơ quan CSĐT tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 5 đối tượng: Hoàng Văn Năm (SN 1987), Phùng Văn Hội (SN 1993), Hoàng Văn Nam (SN 1984), Ngô Văn Năm (SN 1984) và Hoàng Văn Lằm (SN 1980), cùng trú tại xã Cư Yang, huyện Ea Kar về tội Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản.



Các đối tượng khai nhận hàng ngày, khoảng từ 7h - 17h, các đối tượng lên rừng khai thác gỗ trái phép, sau đó dùng trâu để vận chuyển gỗ xuống bìa rừng.



Đến nửa đêm và rạng sáng hôm sau, các đối tượng này bốc gỗ lên các xe tải, rồi vận chuyển đi tiêu thụ. Nhưng không có nhân viên của Công ty Lâm nghiệp Ea Kar tuần tra, kiểm tra để phát hiện, xử lý.



Mở rộng điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã phát hiện nhiều vị trí rừng bị khai thác trái phép tại xã Cư Yang.



Tổng khối lượng gỗ bị khai thác trái phép tại tiểu khu 692, 686, lâm phần của Phân trường 1 là 296,089m3 gỗ các loại quy tròn từ nhóm II – VIII, trị giá trên 1,1 tỷ đồng.



Từ năm 2015-2019 tài nguyên rừng thuộc lâm phần do Công ty Lâm nghiệp Ea Kar bị thiệt hại theo hồ sơ vụ án là hơn 29,4 tỷ đồng. Ảnh: Ngọc Giàu



Ngày 21/2/2020, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk làm việc với Công ty Lâm nghiệp Ea Kar và xác định diện tích rừng tự nhiên bị suy giảm là 1.820,87ha, chủ yếu tại địa bàn các xã Cư Yang, Cư Bông, Cư Elang, Cư Prông, huyện Ea Kar.



Căn cứ số liệu do Công ty Lâm nghiệp Ea Kar cung cấp, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk tiến hành khám nghiệm hiện trường ở 82 vị trí, với tổng diện tích 309,322ha, phát hiện trên các diện tích này chủ yếu là đất trống bị các hộ dân lấn chiếm làm nương rẫy trồng bắp, mì. Một số diện tích khác bị công ty trồng cây keo. Có nhiều diện tích đã bị các hộ dân lấn chiếm để trồng cây công nghiệp dài ngày, có độ tuổi khoảng trên 3 năm.



Kết luận giám định cho thấy diện tích rừng tự nhiên thực tế bị suy giảm so với kết quả kiểm kê rừng năm 2014 là 303,97ha với trữ lượng thực tế bị suy giảm so với kết quả kiểm kê rừng năm 2014 là 28.954,48m3 gỗ, trị giá hơn 28,2 tỷ đồng.



Như vậy, từ năm 2015 - 2019, tài nguyên rừng thuộc lâm phần do Công ty Lâm nghiệp Ea Kar bị thiệt hại theo hồ sơ vụ án là hơn 29,4 tỷ đồng.

