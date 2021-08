Đắk Lắk: 3 người bị xử phạt vì đưa tin sai sự thật về dịch Covid-19

Ngày 7.8, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin, vừa phối hợp với Công an huyện Cư M’gar xử lý 3 người đăng tải thông tin sai sự thật về tình hình dịch COVID-19 gây hoang mang dư luận.



Công an tỉnh Đắk Lắk mời những người đăng tin sai sự thật về dịch COVID-19 lên làm việc. Ảnh: T.X

Trước đó, ngày 27.7, mặc dù trên địa bàn huyện Cư M’gar chưa có ca mắc COVID-19, nhưng 3 người này đã vào trang Facebook cá nhân đăng tải những bài viết và bình luận với nội dung đã xuất hiện những ca dương tính với virus SARS-CoV-2. Có người còn đăng tải cả danh sách, thông tin cá nhân của những người được cho là mắc COVID-19 và các F1, F2.

Sau khi đăng tải, các bài viết này nhanh chóng được nhiều người chia sẻ, bình luận, gây hoang mang, lo lắng cho người dân trên địa bàn huyện.

Ba người này sau đó đã gỡ bỏ bài viết. Tuy nhiên, việc đăng tải thông tin sai về dịch bệnh và đăng công khai danh tính, thông tin cá nhân những người liên quan đến dịch COVID-19 khi chưa được cơ quan chức năng kiểm chứng lên mạng xã hội là hành vi vi phạm pháp luật.

Cơ quan chức năng đã yêu cầu 3 người này viết cam kết không tái phạm, đồng thời chuyển hồ sơ cho Sở thông tin và truyền thông tỉnh ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính mỗi trường hợp 5 triệu đồng.

BẢO TRUNG (LĐO)