Cháu bé hơn 1 tuổi chết trong xô nước tại nhà giữ trẻ hộ

Một cháu bé hơn 1 tuổi được phát hiện tử vong trong xô nước ở nhà vệ sinh của 1 nhà giữ trẻ hộ.

Sáng 12-8, một lãnh đạo Công an huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk cho biết cơ quan công an đang tiếp tục làm rõ vụ việc một cháu bé tử vong tại điểm giữ trẻ. "Cháu bé được phát hiện tử vong trong xô nước ở trong nhà vệ sinh" - vị này cho biết thêm.



Theo thông tin ban đầu, cháu T.Q.C (SN 2020) được gia đình gửi tại nhà bà Phạm Thị Phượng (SN 1973, ngụ thị trấn Krông Năng, huyện Krông Năng).



Chiều 10-8, bà Phượng đưa cháu C vào nhà vệ sinh để cháu tự đi vệ sinh. Khoảng 20 phút sau, bà Phượng quay lại thì phát hiện cháu C đã tử vong trong tư thế chúi đầu vào xô nước.



Sau khi tiếp nhận thông tin, Cơ quan CSĐT Công an huyện Krông Năng đã khám nghiệm hiện trường để làm rõ vụ việc. Được biết, bà Phượng giữ trẻ hộ cho người quen.



Theo CAO NGUYÊN (NLĐO)