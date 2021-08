Bệnh nhân Covid-19 đầu tiên tại Đắk Lắk tử vong

Trong quá trình điều trị Covid-19, một bệnh nhân nam 56 tuổi đã tử vong tại Bệnh viện Lao và bệnh phổi Đắk Lắk do có những triệu chứng bệnh nặng.

Khu vực tiếp nhận điều trị bệnh nhân Covid-19 ở Bệnh viện Lao - bệnh phổi Đắk Lắk. Ảnh: Hoàng Bình

Ngày 7.8, bác sĩ Châu Đương, Giám đốc Bệnh viện Lao và bệnh phổi Đắk Lắk, xác nhận một bệnh nhân nhiễm Covid-19 vừa tử vong tại bệnh viện này. Đây là bệnh nhân Covid-19 đầu tiên tử vong trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, trường hợp tử vong là bệnh nhân nam, 56 tuổi, thường trú tại H.Cư Kuin (Đắk Lắk). “Bệnh nhân tử vong vào trưa 7.8. Hiện ngành y tế tỉnh đang tiến hành các bước xử lý theo quy định của Bộ Y tế để mai táng bệnh nhân”, bác sĩ Châu Đương thông tin.

Theo Bệnh viện Lao và bệnh phổi Đắk Lắk, bệnh nhân tử vong có mã định danh 87029, nhập viện ngày 23.7.2021. Bệnh nhân có tiền sử bị chấn thương cột sống vào năm 1999, di chứng yếu liệt tứ chi; không mắc các bệnh lý mãn tính khác.

Lúc vào viện, bệnh nhân được chẩn đoán suy hô hấp, viêm đường hô hấp cấp do Covid-19. Mặc dù được điều trị tích cực nhưng bệnh nhân không qua khỏi. Nguyên nhân tử vong do sốc nhiễm trùng biến chứng suy đa cơ quan, ARDS mức độ nặng, viêm phổi nặng do Covid-19, di chứng yếu liệt tứ chi do chấn thương cột sống, suy kiệt.

Theo thống kê của Sở Y tế Đắk Lắk, tính đến 6 giờ ngày 7.8, toàn tỉnh này ghi nhận tổng cộng 358 ca nhiễm Covid-19. Trong đó, H.Cư Kuin (nơi có bệnh nhân vừa tử vong) có số trường hợp nhiễm Covid-19 nhiều nhất (66 ca). Hiện có 8 ca bệnh được điều trị khỏi, đã xuất viện.

Để phòng chống dịch Covid-19, toàn tỉnh Đắk Lắk đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ. Riêng TP.Buôn Ma Thuột tiếp tục giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ đến ngày 14.8 vì nhiều ca nhiễm Covid-19 chưa xác định được nguồn lây, cần tăng tốc truy vết, tiến hành xét nghiệm diện rộng.

Theo Trung Chuyên-Hoàng Bình (TNO)