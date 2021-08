2 người mắc Covid-19 tiếp xúc nhiều nhân viên siêu thị GO Đắk Lắk

Do 2 bệnh nhân Covid-19 tiếp xúc với nhiều nhân viên Trung tâm thương mại GO - TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk - nên cơ quan chức năng phải truy vết trên diện rộng, tìm người đến siêu thị này trong 5 ngày.





Chiều 12-8, Trung tâm Y tế TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã ra thông báo khẩn tìm người đến các địa điểm liên quan trường hợp mắc Covid-19.





Cơ quan chức năng phong tỏa một phần chung cư nơi bệnh nhân sinh sống



Theo đó, Trung tâm Y tế TP Buôn Ma Thuột thông báo những ai đến Trung tâm thương mại GO (góc đường Nguyễn Thị Định - đường Vành đai phía Tây TP Buôn Ma Thuột) từ 18 giờ ngày 7-8 đến ngày 11-8 thì liên hệ với trung tâm y tế gần nhất để khai báo và hỗ trợ.



Theo một lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk, kết quả xét nghiệm bằng kỹ thuật Realtime RT- PCR do Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên trả lời 2 vợ chồng anh L.N.H (SN 1973) và vợ là chị D.H.H.G (SN 1988, ngụ tầng 17, Block C, Chung cư Hoàng Anh Gia Lai - TP Buôn Ma Thuột) cho thấy dương tính với SASR-CoV-2.



"Tối 7-8, vợ chồng anh L.N.H tới Trung tâm thương mại GO mua sắm, có tiếp xúc với nhiều nhân viên. Đây là chủng virus dễ lây lan nên ngành y tế tiến hành truy vết trên diện rộng, truy vết đến ngày 11-8 để thực hiện công tác phòng chống dịch" - vị này lý giải.



Theo truy vết, ngày 18-7, chị D.H.H.G đi ôtô gia đình từ TP Buôn Ma Thuột về nhà mẹ tại xã Cư Bông, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk. Tại đây, chị G. có tiếp xúc với người nhà là bệnh nhân P.L.T.U. (SN 1992, xã Cư Bông) - được phát hiện mắc Covid-19 ngày 11-8.



Ngày 7-8, vợ chồng chị G. từ huyện Ea Kar về lại nhà tại Chung cư Hoàng Anh Gia Lai, có ghé sang nhà em tại đường Y Blô Êban, nhà chồng tại đường Nguyễn Lương Bằng, TP Buôn Ma Thuột. Từ 18 giờ đến 20 giờ cùng ngày, vợ chồng chị G. đi Trung tâm thương mại GO - TP Buôn Ma Thuột.



Ngày 11-8, vợ chồng chị G. tới Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh - TP Buôn Ma Thuột khám, làm xét nghiệm test nhanh kháng nguyên và chị G có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.



Riêng anh L.N.H, trong khoảng thời gian từ ngày 8 đến 10-8 có tới nơi làm việc. Ngày 11-8, anh H. đi mua thuốc ở nhà thuốc Hà Nam (đường Hùng Vương), mua rau tại quán đối diện Công an phường Tự An.



Theo bác sĩ Lê Đăng Trung, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh, bệnh nhân D.H.H.G vào khai báo y tế có các dấu hiệu của bệnh Covid-19 và khai gần đây có đi từ xã Cư Bông (nơi vùng đỏ Covid-19 của tỉnh) nên được cách ly ngay, thực hiện test nhanh và cho kết quả dương tính. Cùng với sự khai báo trung thực của bệnh nhân và sự cảnh giác cao độ của nhân viên y tế nên không ảnh hưởng gì tới bệnh viện, nơi đây vẫn hoạt động khám chữa bệnh bình thường.



Đến chiều 12-8, tỉnh Đắk Lắk ghi nhận thêm 12 trường hợp mắc Covid-19, nâng tổng số lên 476 trường hợp.



Trong đó, ổ dịch tại thôn 7, xã Vụ Bổn, huyện Krông Pắk ghi nhận thêm 3 trường hợp, bao gồm 2 trẻ em.



Như Người Lao Động đã phản ánh, tối 5-8, một gia đình tại thôn này tổ chức sinh nhật cho con với hơn 20 người tham dự. Sau đó, ngành y tế ghi nhận gần 10 cháu nhỏ cùng tham dự buổi sinh nhật này mắc Covid-19. Cơ quan chức năng đã thiết lập vùng cách ly y tế toàn bộ xã Vụ Bổn, lấy mẫu xét nghiệm hơn 2.000 người.



