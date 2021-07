Triệt phá đường dây số đề hơn 500 tỉ đồng, hoạt động rất tinh vi

Cơ quan công an đã triệt phá đường dây số đề quy mô lớn với số tiền giao dịch hơn 500 tỉ đồng và hoạt động rất tinh vi.

Sáng 1-7, Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự 18 đối tượng để làm rõ về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc trong đường dây số đề quy mô lớn nhất từ trước đến nay mà đơn vị phát hiện.



Cơ quan công an triệt phá đường dây số đề quy mô lớn

Trước đó, ngày 19-6, sau thời gian dài theo dõi, Công an TP Buôn Ma Thuột phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Đắk Lắk đã đồng loạt kiểm tra, bắt quả tang hàng loạt địa điểm ghi số đề trên địa bàn thành phố và các huyện ở tỉnh Đắk Lắk.

Khám xét tại các địa điểm, lực lượng công an đã thu giữ gần 250 triệu đồng tiền mặt, hơn 20 điện thoại di động cùng nhiều tài liệu, tang vật liên quan đến hoạt động ghi số đề. Bước đầu, công an đã làm rõ, cầm đầu đường dây số đề này là Nguyễn Anh Tài (30 tuổi, trú tại phường Thành Công, TP Buôn Ma Thuột). Đường dây số đề này đã hoạt động một thời gian dài, với tổng số tiền giao dịch hơn 500 tỉ đồng.



Nguyễn Anh Tài bị bắt giữ

Đường dây số đề này hoạt động rất tinh vi, các đối tượng không nhận phơi đề trực tiếp mà nhận qua tin nhắn điện thoại, zalo, facebook. Các đối tượng cũng không giao nhận tiền tại nhà mà hẹn nhau ở ngoài đường hoặc chuyển khoản. Đường dây số đề cũng phân công nhiệm vụ rõ ràng, người chịu trách nhiệm nhận và tổng hợp số đề, người chịu trách nhiệm thu chi, giao nhận tiền.

Đặc biệt, sau mỗi ngày tất cả các tin nhắn giao dịch đều được xóa. Đồng thời, hàng loạt sim rác được mua giao cho các đối tượng trong đường dây để liên lạc, sau 10 đến 15 ngày sẽ đồng loạt đổi sim và không lưu tên thật của nhau trong điện thoại.



Một phụ nữ nữ (ngồi) tham gia đường dây số đề quy mô lớn

Tại cơ quan công an, Nguyễn Anh Tài khai nhận tất cả các đối tượng trong đường dây sẽ được cấp các sim rác để liên lạc, giao dịch. Mọi hoạt động giao dịch đều trên không gian mạng nên nghĩ rằng công an sẽ không bao giờ phát hiện ra.

Thượng tá Bùi Trọng Tuấn, Trưởng Công an TP Buôn Ma Thuột, cho biết đây là chuyên án đánh bạc lớn nhất từ trước đến nay công an TP triệt phá. Phương thức thủ đoạn rất tinh vi, các đối tượng còn xuống cả Khánh Hòa để hoạt động nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan công an. Ngoài 18 đối tượng bị tạm giữ hình sự, cơ quan công an đang tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý những kẻ liên quan.

Cao Nguyên (NLĐO)