Lâm Đồng ra văn bản hỏa tốc: Người dân 'ra khỏi tỉnh, trở về phải cách ly'

Kể từ 12 giờ, ngày 19.7, tỉnh Lâm Đồng tạm dừng thêm nhiều dịch vụ, đồng thời khuyến cáo người dân không ra khỏi tỉnh, nếu đi thì khi trở về phải thực hiện cách ly.



Tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19 tại các chợ ở Lâm Đồng - Ảnh: Gia Bình



Chiều ngày 18.7, ông Đặng Trí Dũng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng ký văn bản hỏa tốc gửi các địa phương, sở, ngành, đoàn thể về việc tiếp tục áp dụng một số biện pháp quyết liệt phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn trong tình hình mới.



Tạm dừng thêm nhiều dịch vụ



Theo đó, kể từ 12 giờ ngày 19.7, tỉnh Lâm Đồng tạm dừng thêm một số dịch vụ: cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch, kể cả loại hình du lịch canh nông, homestay (ngoại trừ các cơ sở được Nhà nước sử dụng làm địa điểm cách ly có thu phí và các trường hợp khách du lịch đang lưu trú tại các cơ sở lưu trú ở địa phương); khu, điểm tham quan du lịch, vui chơi giải trí; cơ sở cắt tóc cho đến khi có thông báo mới.



Siêu thị thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch - Ảnh: Gia Bình



Tỉnh Lâm Đồng cũng yêu cầu tăng cường công tác phòng chống dịch ở mức cao hơn tại các siêu thị (kể cả siêu thị điện máy), chợ truyền thống, điểm buôn bán nhỏ, lẻ và các cơ sở kinh doanh khác phải thực hiện nghiêm 5K; trong cùng thời điểm chỉ phục vụ tối đa 30% khách so với ngày thường. Khuyến khích người kinh doanh, buôn bán đeo “tấm kính chắn giọt bắn” khi tiếp xúc với khách hàng.



“Đối với các xe cá nhân (xe ô tô, xe gắn máy): Khuyến cáo người dân không đi ra khỏi tỉnh trong thời gian này; trường hợp, cần thiết mà phải đi ra khỏi tỉnh, khi về lại tỉnh phải thực hiện cách ly theo quy định. Giao các chốt kiểm soát dịch bệnh của tỉnh ghi biển số, theo dõi người đi ra ngoài tỉnh để thông tin cho toàn bộ các chốt kiểm soát khác trong tỉnh biết, giám sát và xử lý theo quy định”, văn bản của tỉnh Lâm Đồng nêu rõ.



Người dân được khuyến cáo không nên ra khỏi tỉnh - Ảnh: Trùng Dương





Lái xe, phụ xe chở hàng tuyệt đối không trở về gia đình



Trong khi đó, đối với vận tải hàng hóa liên tỉnh, văn bản nêu rõ: Chỉ cho các xe vận chuyển hàng hóa thiết yếu, hàng hóa phục vụ sản xuất kinh doanh hoạt động nhưng phải áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của tỉnh Lâm Đồng.



“Bắt buộc 100% lái xe, phụ xe vận chuyển hàng hóa, trước khi xuất bến phải báo cáo, đăng ký với chính quyền địa phương sở tại, Sở GT-VT về lịch trình di chuyển, thông tin về hàng hoá chuyên chở trên xe để theo dõi, quản lý theo quy định. Đồng thời, khi trở về Lâm Đồng phải khai báo lịch trình di chuyển tại Chốt kiểm soát và phải lưu trú, sinh hoạt tại địa điểm tập trung do UBND cấp huyện bố trí (hoặc địa điểm lưu trú riêng biệt do doanh nghiệp, đơn vị vận tải tự bố trí); tuyệt đối không trở về gia đình, khu dân cư nhằm hạn chế thấp nhất nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh cho người thân và cộng đồng dân cư. UBND cấp huyện có trách nhiệm chuẩn bị và bố trí điều kiện ăn, nghỉ; chi phí do lái xe, phụ xe hoặc chủ phương tiện, doanh nghiệp vận tải chịu trách nhiệm chi trả”, văn bản tỉnh Lâm Đồng nêu.





Lái xe, phụ xe chở hàng hóa không được trở về gia đình, khu dân cư trong thời điểm này-Ảnh: Gia Bình



Đồng thời, khi đi qua các chốt kiểm soát, bắt buộc tất cả lái xe, phụ xe ô tô vận chuyển hàng hoá phải có giấy chứng nhận xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính còn hiệu lực theo quy định, Giấy chứng nhận tiêm phòng vắc xin Covid-19 (nếu có) và khai báo y tế điện tử trước khi vào địa phận tỉnh Lâm Đồng. Trường hợp không chấp hành thì lực lượng chức năng dứt khoát không xem xét cho vào tỉnh Lâm Đồng.



Lâm Đồng chưa đặt vấn đề giãn cách theo Chỉ thị 15 hay 16



Ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, cho hay, đến thời điểm này, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Lâm Đồng chưa đặt vấn đề giãn cách địa phương theo tỉnh thần Chỉ thị số 15/CT-TTg hoặc Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.





Hàng hóa tại các siêu thị, trung tâm thương mại vẫn dồi dào, đủ cung ứng - Ảnh: Gia Bình



Cũng theo Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng, qua kiểm tra, khảo sát thực tế tại các trung tâm thương mại, siêu thị và các chợ truyền thống cho thấy lượng hàng hóa tại đây dồi dào, phong phú, đảm bảo cung ứng đầy đủ hàng hóa, thực phẩm thiết yếu và các mặt hàng tiêu dùng cho nhân dân một cách ổn định, lâu dài.



“Do đó, tôi đề nghị bà con nhân dân không nên đổ xô đi mua sắm, tích trữ hàng hóa, nhu yếu phẩm, vật dụng gia đình quá mức cần thiết, tạo tâm lý găm hàng sốt giá, khan hiếm hàng hóa nhất thời, gây bất ổn thị trường. Ngay cả khi thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTG, Chỉ thị số 16/CT-TTg nhân dân vẫn có quyền đi lại mua sắm nhu yếu phẩm thiết yếu. Tỉnh sẽ cam kết kiểm soát chặt chẽ giá cả và chất lượng hàng hoá”, Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng khẳng định.

