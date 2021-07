Kon Tum: Một người đàn ông tử vong bên cạnh tường rào trường tiểu học

Do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 nên chính quyền địa phương và người nhà nạn nhân đã thống nhất tổ chức mai táng, chôn cất cho nạn nhân tử vong (trú Nghệ An) tại H.Ngọc Hồi, Kon Tum.

Cơ quan chức năng căng dây bảo vệ khu vực phát hiện thi thể nạn nhân. ẢNH: CTV

Ngày 22.7, ông Nguyễn Chí Tường, Chủ tịch UBND H.Ngọc Hồi (Kon Tum) cho biết trên địa bàn vừa phát hiện 1 người đàn ông tử vong. Theo đó, ngày 21.7, người dân trên địa bàn TT.Plei Kần (H.Ngọc Hồi) phát hiện thi thể 1 người đàn ông tử vong bên cạnh tường rào trường tiểu học số 1 (đường Trần Phú, TT.Plei Kần).

Ngay sau đó, người dân đã trình báo cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, các cơ quan chức năng đã đến khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường đồng thời điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định nạn nhân là Vi Văn Sơn (28 tuổi, trú tại H.Kỳ Sơn, Nghệ An). Anh Sơn là lao động tự do tại địa phương. Mẫu test nhanh cho thấy nạn nhân âm tính với Covid-19. Theo cơ quan chức năng, có thể anh Sơn bị suy nhược cơ thể dẫn đến tử vong.

Theo ông Tường, sau khi xác định được nhân thân người đàn ông tử vong, chính quyền địa phương đã thông báo cho gia đình nạn nhân về sự việc. Tuy nhiên do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 nên chính quyền địa phương và người nhà nạn nhân đã thống nhất tổ chức mai táng, chôn cất cho nạn nhân tại H.Ngọc Hồi. UBND huyện cũng đã trích kinh phí để tổ chức mai táng cho anh Sơn.

Theo Đức Nhật (TNO)