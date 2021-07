Hàng ngàn người ùn ùn đi xe máy từ các tỉnh phía Nam về quê qua Quốc lộ 14

Sau khi 19 tỉnh phía Nam phong toả theo chỉ thị 16, hàng ngàn công nhân, người lao động không có việc làm, thu nhập phải đổ dồn về quê, qua đường Tây Nguyên. Họ đi thành từng đoàn lớn, không giữ khoảng cách phòng dịch khi qua chốt Cai Chanh của tỉnh Đắk Nông.



Dòng người ùn tắc khi qua chốt Cai Chanh của tỉnh Đắk Nông. Ảnh: Bảo Lâm

Cả ngàn người dồn về chốt kiểm dịch cùng một lúc

Những ngày qua, hàng ngàn người từ các tỉnh thành phía Nam vẫn đang tiếp tục đổ về chốt kiểm dịch Cai Chanh, ở huyện Đắk RLấp, tỉnh Đắk Nông. Khác với trước đây, người dân không còn đi lẻ tẻ, rải rác mà tập trung thành từng đoàn lớn, không giữ được khoảng cách tập trung trước chốt kiểm dịch.

Một nhân viên làm nhiệm vụ kiểm soát dịch bệnh tại chốt Cai Chanh cho biết, tình trạng này đã xảy ra từ giữa đêm 24.7 cho đến hôm nay vẫn chưa hết. Nhiều người dân cho biết, các xe Cảnh sát giao thông của tỉnh Bình Phước chạy phía trước dẫn đoàn đi hết địa phận tỉnh mình thì quay đầu lại để tiếp tục đón đợt người mới ở chốt kiểm dịch giáp với tỉnh Bình Dương đi lên Đắk Nông.



Thay vì đi rải rác, cả ngàn người dân từ tỉnh Bình Phước đổ dồn đến chốt Cai Chanh cùng một lúc. Ảnh: Bảo Lâm

Khi đến chốt Cai Chanh, cả ngàn người dân, phương tiện xe cộ, nối đuôi nhau chờ được kiểm tra thân nhiệt, giấy xét nghiệm COVID-19 để vào Đắk Nông. Dòng người này ở vùng dịch các tỉnh phía Nam trở về nhưng chen chúc, ở rất gần nhau và kéo dài lên đến cả cây số.

Nguy cơ lây lan dịch bênh



Việc người dân đi từ vùng dịch di chuyển về nhưng không giữ khoảng cách làm tăng nguy cơ bùng phát dịch bệnh COVID-19. Ảnh: Bảo Lâm

Theo anh Đậu Văn Hoành, tỉnh Bình Phước đưa từng đoàn người đi cùng một lúc là nhằm kiểm soát, không để xảy ra tình trạng người dân ghé vào quán hàng ven đường, làm lây lan dịch bệnh trên địa bàn tỉnh.



Người đi đường cho biết mặc dù nhận biết được việc mất an toàn trong công tác phòng chống dịch bệnh nhưng họ không còn lựa chọn nào khác. Ảnh: Bảo Lâm

Ông Đào Kim Nghiệp, phó giám đốc Trung tâm Y tế huyện Đắk Rlấp (tỉnh Đắk Nông), cho biết những ngày qua lượng người từ các tỉnh, thành phố phía Nam đổ về rất đông và chưa có dấu hiệu dừng lại.

Tính từ 0h ngày 24.7 đến 0h ngày 25.7 đã có 6 đoàn người tập trung đông đúc được Cảnh sát giao thông Bình Phước dẫn đến chốt Cai Chanh. Trước tình thế này, lực lượng làm việc tại chốt kiểm dịch đã nỗ lực phân loại những người nào về tỉnh Đắk Nông thì đứng riêng.



Lực lượng chức năng tỉnh Đắk Nông nỗ lực phân luồng, giữ khoảng cách người đi đường. Ảnh: Bảo Lâm

Còn những người nào đi qua tỉnh Đắk Nông về phía tỉnh Đắk Lắk thì đứng riêng thành hai luồng khác nhau. Sau khi đo thân nhiệt, kiểm tra giấy xét nghiệm, lực lượng làm việc tại chốt nỗ lực yêu cầu người dân giữ khoảng cách và được lực lượng Cảnh sát giao thông dẫn đường đi qua địa phận tỉnh Đắk Nông.



Cảnh sát giao thông Đắk Nông dẫn đường giúp người dân đi đến địa phận tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: Bảo Lâm

Ghi nhận thực tế cho thấy, sau khi được lực lượng Cảnh sát giao thông và các ngành chức năng tuyên tuyền, đa số người dân đều chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch cũng như bảo đảm an toàn giao thông.

Trao đổi về vấn đề này, Thượng tá Phạm Quốc Lập – Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh Đắk Nông cho biết, những ngày qua, đơn vị đã huy động tối đa lực lượng bảo đảm tốt trật tự an toàn giao thông và tích cực tham gia phòng, chống dịch.



Tỉnh Đắk Nông nổ lực kêu gọi người dân tham gia giao thông an toàn và bảo đảm khoảng cách để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Ảnh: Bảo Lâm

Ngoài ra, Phòng Cảnh sát giao thông còn bố trí lực lượng, phương tiện chuyên dụng dẫn đường và bảo đảm an toàn cho người dân di chuyển từ địa bàn giáp ranh với tỉnh Bình Phước đến địa bàn giáp ranh với tỉnh Đắk Lắk. Trong quá trình người dân di chuyển phải bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông và an toàn về phòng, chống dịch.

“Việc làm này chỉ là giải pháp tình thế nhằm tránh ùn tắc giao thông, bảo đảm an toàn cho người dân và không để lây nhiễm chéo trong cộng đồng, góp phần cùng tỉnh nhà ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh COVID-19” – Thượng tá Lập cho biết.

BẢO LÂM (LĐO)