Hai nhóm đối tượng dùng hung khí hỗn chiến, 1 người tử vong

Trong quá trình xảy ra đánh nhau giữa hai nhóm thanh niên xuất phát từ mâu thuẫn phát sinh trước đó, 1 nam thanh niên đã bị đâm tử vong.



2 đối tượng Bùi Văn Hóa và Trần Văn Hiền tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an tỉnh Đắk Nông

Ngày 15/7, thông tin từ Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Bùi Văn Hóa, Hoàng Ngọc Hà (SN 1994) và Trần Văn Hiền (SN 1981) cùng trú tại xã Thuận Hạnh (huyện Đắk Song) để điều tra, làm rõ về hành vi Giết người và Cố ý gây thương tích.

Cơ quan điều tra cũng tiến hành khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Nhật Tiến (SN 2000), Trần Văn Quân (SN 1994), Phạm Văn Trà (SN 2001), cùng trú tại xã Thuận Hạnh (huyện Đắk Song) để điều tra, làm rõ về hành vi Cố ý gây thương tích.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 20h ngày 3/7, Trần Anh Quân, Trần Nhật Tiến, Phạm Văn Trà và Trần Văn Quyền (SN 2001) cùng một số người bạn khác đến quán 295 (thuộc thôn Thuận Tình, xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song) để nhậu.

Đến 21h cùng ngày, Bùi Văn Hóa, Hoàng Ngọc Hà, Trần Văn Hiền cùng với 1 người bạn tên Huy đi ngang qua quán 295, Hóa và Huy vào trong quán nhậu cùng với nhóm của Trần Văn Quân, còn Hà và Hiền ở ngoài đứng đợi.

Lúc này, Hà thấy trong quán có Quân (trước đây từng xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau với mình) nên Hà về nhà lấy 1 con dao bầu rồi quay lại quán nhậu.

Hà gọi Hóa ra ngoài và kể cho Hóa nghe về chuyện mâu thuẫn giữa mình với Quân rồi bàn bạc với Hóa về việc đánh Quân để trả thù.

Hóa đồng ý và lấy 2 cục gạch vỡ bỏ vào túi áo, Hà đưa chìa khóa, dao bầu cho Hiền và nói tí nữa sẽ có đánh nhau. Thấy Hiền, Hà có dao nên Phạm Văn Trà vào trong khu vực bếp của quán nhậu lấy 2 con dao cất phía sau lưng quần.

Khoảng 23h cùng ngày, mọi người lần lượt ra khỏi quán, giữa Hà và Quân xảy ra mâu thuẫn nên Quân, Quyền, Tiến chạy về nhà người quen lấy hung khí. Một lúc sau, Quân cầm cục gạch, Tiến cầm gậy, Quyền cầm dao quay lại quán để đánh Hà.

Thấy vậy, Hà bỏ chạy thì bị nhóm của Quân đuổi theo, Hóa lấy 1 con dao của Trà và đuổi theo nhóm của Quân. Sau đó giữa 2 nhóm đã xảy ra đánh nhau, Quyền bị đâm 1 nhát vào lưng, Hóa, Tiến, Trà, Hiền cũng bị thương. Quyền được mọi người đưa đến Trung tâm Y tế huyện Đắk Song cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng nên nam thanh niên này đã tử vong trước đó.

Tiếp nhận tin báo, ngay trong đêm Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Nông đã phối hợp với lực lượng Công an huyện Đắk Song và các lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và nhanh chóng truy bắt các đối tượng.

Quá trình điều tra, đến ngày 12/7, cơ quan chức năng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 6 đối tượng trên về hành vi Giết người và Cố ý gây thương tích.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Ngọc Ánh (GD&TĐ/Dân Việt)