Hai đoàn tình nguyện Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng đến Bình Dương phòng chống dịch Covid-19

Chỉ trong 1 tuần, Trường CĐ Y tế Lâm Đồng cử 2 đoàn tình nguyện viên gồm 61 người đến tỉnh Bình Dương hỗ trợ công tác phòng chống dịch Covid-19.

Đoàn tình nguyện viên Trường CĐ Y tế Lâm Đồng lên đường đến Bình Dương. Ảnh: Lâm Viên Chỉ trong 1 tuần lễ, vào ngày 22 và 29.7, Trường CĐ Y tế Lâm Đồng lần lượt cử 2 đoàn tình nguyện viên tổng cộng 61 người, trong đó có 9 giảng viên và 52 sinh viên đến tỉnh Bình Dương hỗ trợ công tác phòng chống dịch Covid-19. Các tình nguyện viện Trường CĐ Y tế Lâm Đồng lấy mẫu xét nghiệm Covid-19. Ảnh: Trường CĐ Y tế Lâm Đồng

Các tình nguyện viên Trường CĐ Y tế Lâm Đồng lên đường đến Bình dương. Ảnh: Lâm Viên

Từ tâm dịch Bình Dương, GS-TSKH-BS Dương Quý Sỹ, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết ông nhận nhiệm vụ điều hành hệ thống xét nghiệm RT-PCR SARS-CoV-2 dã chiến với năng lực làm 5.000 - 10.000 mẫu bệnh phẩm/ngày đặt tại TP. Dĩ An (Bình Dương). Các tình nguyện viên của trường cũng đang tham gia làm xét nghiệm tại đây.

Ngoài ra, GS-TSKH-BS Dương Quý Sỹ còn thăm khám bệnh nhân Covid-19 tại Bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19 của TP.Dĩ An (Bình Dương). Bệnh viện dã chiến TP Dĩ An được thành lập trên cơ sở Trung tâm Y tế TP.Dĩ An để đáp ứng yêu cầu thu dung, điều trị bệnh nhân mắc Covid-19 tại TP. Dĩ An nói riêng và tỉnh Bình Dương nói chung. Nơi đây đang điều trị cho 200 bệnh nhân mắc Covid-19, trong đó có 1/3 là bệnh nhân nặng; tuy nhiên chỉ có 3 bác sĩ thường trực gồm 1 bác sĩ Trưởng khoa cấp cứu, một bác sĩ y học dân tộc và 1 bác sĩ đa khoa.



GS-TSKH-BS Dương Quý Sỹ (đầu tiên bên phải) đang làm việc tại Bình Dương. Ảnh: Trường CĐ Y tế Lâm Đồng

Ngày 31.7, GS-TSKH-BS Dương Quý Sỹ cho biết dù ở Bình Dương nhưng ông đang hội chẩn trực tuyến các ca bệnh Covid-19 diễn biến nặng ở tỉnh Ninh Thuận để có hướng điều trị phù hợp.

Ông Sỹ cho biết thêm với trách nhiệm của một bác sĩ đang ở vùng tâm dịch, ông cùng đoàn tình nguyện viên Lâm Đồng nỗ lực, chạy đua với thời gian để điều trị, chăm sóc cho những bệnh nhân mắc Covid-19 mau lành bệnh và giảm tỷ lệ tử vong đến mức thấp nhất.

Trước tình hình dịch Covid-19 đang bùng phát tại Bình Dương nhưng nguồn nhân lực, đặc biệt là bác sĩ chuyên khoa hô hấp nơi đây rất thiếu. Với tư cách Chủ tịch Hội Y học giấc ngủ Việt Nam, thuộc Tổng Hội Y học Việt Nam, ngày 29.7 GS-TSKH-BS Dương Quý Sỹ đã có văn bản đề nghị Tổng hội Y học Việt Nam kêu gọi bác sĩ chuyên khoa hô hấp đến Bình Dương chung tay phòng chống dịch Covid-19.

Theo Lâm Viên (TNO)