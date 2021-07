Đắk Nông: Khởi tố 7 đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá 40 tỉ đồng

Tối 23.7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 7 bị can trong đường dây cá độ bóng đá 40 tỉ đồng.



Các đối tượng trong nhóm đánh bạc (bên phải) tại cơ quan điều tra. ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Các bị can trong đường dây cá độ bóng đá bị khởi tố gồm: Nguyễn Quang Chiến (29 tuổi), Hà Quang Đạo (21 tuổi), Nguyễn Đức Thành (20 tuổi), Nguyễn Hữu Linh (20 tuổi), Nguyễn Quang Quyết (33 tuổi), Trịnh Minh Hoàn (60 tuổi), cùng trú tại xã Quảng Sơn, H.Đắk Glong (Đắk Nông) và Nguyễn Văn Đạo (30 tuổi, xã Thuận Hà, H.Đắk Song, Đắk Nông) để điều tra, làm rõ về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Trong đó Quyết, Hoàn và Nguyễn Văn Đạo bị khởi tố về hành vi đánh bạc. Chiến, Thành, Linh và Hà Quang Đạo bị khởi tố về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Trước đó, vào tối 8.7, tại xã Quảng Sơn, H.Đắk Glong, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Nông đã triệt phá 1 đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet với quy mô lớn, bắt giữ 5 đối tượng, thu giữ 2 máy tính xách tay, 8 điện thoại di động và máy tính bảng, 350 triệu đồng tiền mặt.

Đồng thời, công an thu giữ hơn 1.000 trang tài liệu liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc bằng cá độ bóng đá. Mở rộng điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông bắt giữ thêm 2 đối tượng để điều tra, làm rõ về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Bước đầu xác định, đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá này hoạt động với quy mô lớn và có nhiều thủ đoạn để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Số lượng người tham gia đánh bạc lớn với số tiền giao dịch đánh bạc trên 40 tỉ đồng.

Hiện vụ đường dây cá độ bóng đá 40 tỉ đồng này vẫn đang được cơ quan chức năng tỉnh Đắk Nông tiếp tục điều tra và làm rõ.

Theo Thanh Quân (TNO)