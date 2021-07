Đắk Lắk: Kịp thời xử lý vụ cháy tại ngân hàng

Một vụ cháy xảy ra tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi nhánh TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk). Rất may vụ cháy đã được kịp thời xử lý, không gây thiệt hại về tài sản.

Sáng 16/7, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại tầng 3 của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) Chi nhánh TP.Buôn Buôn Ma Thuột (thuộc Agribank Bắc Đắk Lắk), địa chỉ số 42 Quang Trung (TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk). Trụ sở chi nhánh ngân hàng nơi xảy ra vụ cháy. Ảnh: Duy Hậu.

Theo Phòng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Đắk Lắk, vào lúc 8 giờ 20 phút cùng ngày, lực lượng PCCC nhận được tin báo cháy tại Chi nhánh Agribank TP.Buôn Ma Thuột. Sau khi tiếp nhận tin báo khoảng 3 phút, lực lượng PCCC với 4 xe chữa cháy đến hiện trường.



Lực lượng phòng cháy, chữa cháy đến hiện trường để xử lý vụ cháy. Ảnh: Duy Hâu.

Lúc này, lực lượng PCCC của ngân hàng đã dùng bình chữa cháy tại chỗ dập tắt đám cháy chính. Do đó, lực lượng PCCC Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với lực lượng PCCC tại chỗ tiếp tục dùng các bình cháy mini chữa cháy, hướng dẫn cán bộ, nhân viên ngân hàng ra ngoài, chuyển các hồ sơ tài liệu ra khu vực an toàn và xử lý khói.

Theo lãnh đạo Agribank Bắc Đắk Lắk, vụ cháy xảy ra tại tầng 3 trong khu máy chủ của chi nhánh ngân hàng. Ngay sau khi xảy ra vụ cháy, hệ thống báo động kêu lên nên lực lượng PCCC của đơn đã dùng các bình chữa cháy mini dập tắt đám cháy.

"Trong phòng này cũng có các chứng từ nhưng rất may lúc đó trong thời gian làm việc nên lực lượng chữa cháy tại chỗ có mặt kịp thời, không để cháy lan sang tài liệu, không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân vụ cháy có thể do chập điện máy lạnh"- lãnh đạo này cho biết.

