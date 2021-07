Chủ tịch Quốc hội: Đắk Nông phát huy nội lực cùng khát vọng phát triển

“Hỗ trợ từ Trung ương, từ tỉnh bạn vẫn chỉ là hỗ trợ, địa phương phải bằng sức mình để tự vươn lên. Càng khó khăn càng phải vươn lên không còn cách nào khác,” Chủ tịch Quốc hội nói.

Sáng 1/7, tại thành phố Gia Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông.

Cùng tham dự có các Ủy viên Trung ương Đảng: Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường; Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh; Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Hà Ngọc Chiến.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông Ngô Thanh Danh; lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Thường trực Ủy ban về các vấn đề Xã hội, Ủy ban Tài chính-Ngân sách; lãnh đạo các Bộ: Y tế, Tài chính, Giao thông Vận tải, Lao động-Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam... cùng dự.

Báo cáo Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông Điểu Kré cho biết, qua 17 năm thành lập và phát triển, tỉnh Đắk Nông từ một địa phương miền núi, đặc biệt khó khăn, kết cấu hạ tầng yếu kém, đã có những bước phát triển đáng khích lệ. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra mục tiêu tổng quát, trong đó phấn đấu trở thành tỉnh trung bình khá vào năm 2025 và tỉnh phát triển khá vào năm 2030 của vùng Tây Nguyên.

Sáu tháng đầu năm 2021, tốc độ tăng trưởng GRDP của Đắk Nông ước đạt 6,03%; với việc thêm 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới, lũy kế đến nay toàn tỉnh có 29/60 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Tỉnh tiếp tục thực hiện công tác bảo tổn, phát huy các giá trị di sản văn hóa, trong đó có Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông...

Phát huy nội lực cùng khát vọng phát triển

Phát biểu tại cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc hội biểu dương sự cố gắng và những thành tích mà Đắk Nông đã đạt được. Tỉnh đã triển khai chương trình hành động để thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII; đã kiện toàn đội ngũ cán bộ từ tỉnh, đến huyện, xã.

Sáu tháng đầu năm nay, tình hình kinh tế, xã hội cơ bản ổn định, tỉnh tiếp tục có tăng trưởng (6,03%), là nỗ lực rất đáng ghi nhận, so với bình quân chung của cả nước là cố gắng lớn. Tỉnh bảo đảm tốt an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đặc biệt là bảo vệ an toàn tuyệt đối cuộc bầu cử vào tháng 5 vừa qua.

Thống nhất với 5 định hướng lớn mà tỉnh đã nêu, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, thời gian tới, Đắk Nông tiếp tục quán triệt tinh thần phát triển kinh tế, xã hội là trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt; phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh là trọng yếu.

Theo Chủ tịch Quốc hội, làm tốt công tác xây dựng Đảng, công tác quốc phòng, an ninh cũng là để tập trung cho phát triển kinh tế, xã hội. Kinh tế, xã hội mà không phát triển thì khó giải quyết được căn cơ những việc khác.

Nêu rõ trong Nghị quyết Đại hội Đảng XIII cũng như Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XII nhấn mạnh đến khát vọng phát triển, Chủ tịch Quốc hội đề nghị tỉnh phải quán triệt tinh thần này mạnh mẽ hơn nữa, nhất là Đắk Nông còn rất nhiều khó khăn, xuất phát điểm còn thấp.



Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Nhấn mạnh tầm quan trọng của ý chí tự lực, tự cường, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, Trung ương hỗ trợ là rất quan trọng nhưng địa phương phải đi lên phải bằng chính sức mình, phải biết phát huy nội lực. Tinh thần vượt khó cùng khát vọng phát triển là rất quan trọng; trong khi đó Đắk Nông có nhiều tiềm năng, lợi thế như môi trường sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng, trái cây ngon (bơ, sầu riêng, măng cụt). Tỉnh cần nhận thức rõ hơn nữa các tiềm năng, thế mạnh, lợi thế cùng những khó khăn phải đối mặt.

“Hỗ trợ từ Trung ương, từ tỉnh bạn vẫn chỉ là hỗ trợ, địa phương phải bằng sức mình để tự vươn lên. Càng khó khăn càng phải vươn lên không còn cách nào khác,” Chủ tịch Quốc hội nói.

Đắk Nông kiểm soát dịch bệnh rất tốt (cả dịch COVID-19 và dịch bạch hầu), là một trong những địa phương hiếm hoi của cả nước mấy năm nay chưa có ca F0 nào. Chủ tịch Quốc hội đồng thời lưu ý tỉnh xác định tinh thần như đang có dịch, tuyệt đối không được chủ quan mà phải chủ động chuẩn bị mọi mặt, góp phần chi viện sức người, sức của để cùng các địa phương khác chống dịch theo phương châm “góp gió thành bão.”

Không để lãng phí nguồn lực đất đai

Chủ tịch Quốc hội đồng thời đề nghị địa phương đẩy mạnh đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phát triển các sản phẩm chủ lực, sản phẩm OCOP dựa trên việc ứng dụng công nghệ cao và áp dụng mô hình kinh tế tập thể, hợp tác.

Nhấn mạnh đến yếu tố con người là tiên quyết, Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý Đắk Nông cần có kế hoạch nhằm tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ, công chức trong việc tạo ra các sản phẩm cụ thể.

Về Kết luận 245-TB/TW của Bộ Chính trị về Quy hoạch phân vùng, thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng bô xít giai đoạn 2007-2015 có xét đến 2025, Chủ tịch Quốc hội đề nghị tỉnh thành lập tổ công tác, tích cực bám sát các bộ ngành Trung ương trong vấn đề khai thác và tìm đầu ra cho bô xít và phát triển công nghiệp luyện nhôm trên cơ sở đánh giá về hiệu quả kinh tế, xã hội, tác động đến môi trường và bảo đảm an ninh quốc phòng.

Nhấn mạnh chủ trương đầu tư đường cao tốc Đắk Nông-Chơn Thành (Bình Phước) là rất quan trọng, Chủ tịch Quốc hội cho rằng trước mắt cần ưu tiên tuyến Gia Nghĩa-Chơn Thành dài khoảng 140 km. Cùng với đó tỉnh cần dành nguồn lực đầu tư cho giao thông nông thôn, giao thông nội đồng và liên huyện. Cùng với đó tỉnh cần xây dựng đề án riêng để tập trung nguồn lực củng cố cơ sở hạ tầng cho thành phố Gia Nghĩa.

Vấn đề di dân tự do cần xây dựng thành một nội dung trọng điểm, giải quyết ở cả hai đầu đi và đến. Trung ương đã có chủ trương, chương trình về vấn đề này. Hội đồng Dân tộc đưa nội dung về di dân tự do vào chương trình giám sát để thúc đẩy giải quyết vấn đề này một cách căn cơ, gắn với đó là rà soát lại vấn đề đất đai của các nông, lâm trường, hoàn thiện hồ sơ địa chính.

"Chúng tôi rất sốt ruột về vấn đề này. Sắp tới, Quốc hội sẽ tập trung vào chuyên đề rộng hơn, giám sát tối cao về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, trong đó có vấn đề quản lý, sử dụng tài nguyên, nhất là tài nguyên đất đai. Chương trình này sẽ làm có tính chất dài hạn. Nguồn lực đất đai bây giờ vẫn để lãng phí trong khi người dân vẫn thiếu đất ở, đất sản xuất, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số. Tới đây, trọng điểm giám sát của Quốc hội sẽ tập trung vào vấn đề này. Đồng thời với phòng, chống tham nhũng thì phải đi đôi với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Đôi khi thất thoát lãng phí không kém gì tham nhũng,” Chủ tịch Quốc hội nói.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Đắk Nông rà soát, kiểm đếm một số công trình đặc biệt cấp bách, nhất là những công trình liên quan đến biến đổi khí hậu, giảm nghèo, phòng chống thiên tai, thủy lợi... có danh mục để đưa vào thông báo đề nghị Chính phủ, Bộ Tài chính quan tâm hàng năm trong việc hỗ trợ kinh phí dự phòng từ ngân sách Trung ương.

Trong điều kiện đang kiểm soát tốt dịch bệnh, theo Chủ tịch Quốc hội, Đắk Nông có cơ hội bứt phá vươn lên, tăng cường kết nối vùng, kết nối cung – cầu, đẩy mạnh đầu tư công lên, hiện nay mới được hơn 20% là quá thấp, phải giao nhiệm vụ cụ thể, xác định rõ trách nhiệm để đẩy nhanh vấn đề này lên.

“Các đồng chí đã kiện toàn xong bộ máy lãnh đạo chính quyền địa phương từ tỉnh xuống huyện, xã. Cán bộ mới phải chứng tỏ năng lực, bắt tay ngay vào việc và phải có sản phẩm. Làm gì thì làm nhưng phải ra cho được sản phẩm là sự phát triển của địa phương, đời sống của nhân dân. Về phía Quốc hội, Chính phủ làm được gì sẽ làm hết mình để hỗ trợ địa phương,” Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.



Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao quà hỗ trợ nhân dân tỉnh Đắk Nông phòng, chống dịch Covid-19 với số tiền 1 tỷ đồng. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội trao 1 tỷ đồng hỗ trợ nhân dân tỉnh Đắk Nông phòng, chống dịch COVID-19. Đại diện Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trao 1 tỷ đồng. Bộ Y tế tặng tỉnh máy thở, sinh phẩm xét nghiệm nhanh, khẩu trang y tế trị giá 5 tỷ đồng. Công ty cổ phần điện mặt trời Tua Sran tặng tỉnh 5 tỷ đồng.

Sáng cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn công tác đã đến thăm và tặng quà cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Đắk Nông. Hoạt động này đã kết thúc chuyến công tác tại các tỉnh Tây Nguyên.

Hoàng Thị Hoa (TTXVN/Vietnam+)