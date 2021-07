Bắt nguyên cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường gây thất thoát hơn 2 tỉ đồng

Ông Nguyễn Mậu Dương khi còn là cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Di Linh (Lâm Đồng) đã tư vấn lãnh đạo huyện ban hành các quyết định thu hồi và bồi thường đất không đúng quy định, gây thất thoát hơn 2 tỉ đồng.

Chiều 30-7, đại diện lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết Cơ quan CSĐT Công an huyện Di Linh vừa tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Mậu Dương (39 tuổi, ngụ tổ dân phố 6, thị trấn Di Linh, huyện Di Linh), nguyên cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".



Theo thông tin từ cơ quan công an, vào năm 2014, trong thời gian còn đương chức, ông Nguyễn Mậu Dương được UBND huyện Di Linh phân công làm thành viên của Hội đồng đền bù giải phóng mặt bằng, trực tiếp tham mưu trong công tác thu hồi đất để thi công công trình lòng hồ thủy điện Đồng Nai 3 (xã Đinh Trang Thượng, huyện Di Linh).



Cơ quan CSĐT Công an huyện Di Linh (Lâm Đồng) đọc lệnh bắt giam ông Nguyễn Mậu Dương.



Tuy nhiên, khi tiến hành thẩm định, ông Dương đã tham mưu cho lãnh đạo địa phương ban hành các quyết định thu hồi đất không đúng quy định của pháp luật, dẫn đến việc UBND huyện Di Linh phê duyệt, chi trả tiền bồi thường không đúng cho 6 hộ gia đình, cá nhân ở địa phương với diện tích hơn 19.000 m2 làm thiệt hại cho ngân sách nhà nước gần 2 tỉ đồng.





Ngoài ra, ngày 27-7, Cơ quan CSĐT Công an huyện Di Linh đã khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú với ông K' Bonh và ông Trần Văn Phương để điều tra về tội "Lợi dung chức vụ, quỵền hạn trong khi thi hành công vụ".



Theo kết quả điều tra, trong năm 2020, với nhiệm vụ, quyền hạn được giao, ông Trần Văn Phương là công chức Tư pháp - hộ tịch xã Hòa Bắc, huyện Di Linh cùng với ông K' Bonh là công chức Địa chính - nông nghiệp xã Hòa Bắc đã lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ dẫn đến việc xác định nghĩa vụ tài chính trong hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất một thửa đất tại địa bàn xã Hòa Bắc không đúng thực tế, không đúng quy định của pháp luật gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước số tiền trên 16 triệu đồng.

Theo ĐÌNH THI (NLĐO)