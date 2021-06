Xác định nhóm đối tượng phá rừng phòng hộ ở Khu du lịch Tuyền Lâm

Hạt Kiểm lâm thành phố Đà Lạt đã phối hợp truy lùng, phát hiện một chiếc xe tải khả nghi đã nhiều lần vào khu vực có rừng bị cưa hạ. Ngay sau đó, đã xác định đối tượng chủ mưu là Nguyễn Văn Hải.





Đối tượng chủ mưu là Nguyễn Văn Hải (sinh năm 1975, ngụ tại xã Hiệp An, huyện Đức Trọng). (Ảnh Đặng Tuấn/TTXVN)



Ngày 12/6, Hạt Kiểm lâm thành phố Đà Lạt cho biết các cơ quan chức năng đang phối hợp điều tra, làm rõ vụ phá rừng phòng hộ tại tiểu khu 162 (thuộc địa bàn Phường 4, thành phố Đà Lạt).



Đây là diện tích rừng đã được tỉnh Lâm Đồng giao cho Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Gia Tuệ-Đà Lạt (trụ sở tại Khu du lịch quốc gia Hồ Tuyền Lâm, Phường 4, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng) quản lý.



Trước đó, Hạt Kiểm lâm thành phố Đà Lạt nhận được trình báo của đơn vị chủ rừng về việc 6 cây thông cổ thụ ở khu rừng phòng hộ tại vị trí nói trên bị cưa hạ.



Ông Võ Thanh Sơn, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm thành phố Đà Lạt, cho biết ngay sau khi phát hiện vụ việc, Hạt Kiểm lâm thành phố Đà Lạt đã phối hợp với Công an Phường 3, Phường 4 (thành phố Đà Lạt) vào cuộc, truy lùng, trích xuất các camera an ninh. Qua đó phát hiện một chiếc xe tải khả nghi đã nhiều lần vào khu vực có rừng bị cưa hạ. Liều lĩnh hơn các đối tượng đã phá khóa cổng của đơn vị quản lý để đưa xe ôtô vào chở gỗ ra ngoài.



Đến 15 giờ ngày 11/6, lực lượng chức năng đã xác định đối tượng chủ mưu là Nguyễn Văn Hải (sinh năm 1975, ngụ tại xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, Lâm Đồng).



Hai đối tượng đồng phạm là Nguyễn Văn Công (sinh năm 1991) và Đinh Như Y (sinh năm 1995), cùng quê ở huyện Thạch Thành (Thanh Hóa), hiện ở trọ tại thành phố Đà Lạt, được Nguyễn Văn Hải thuê 600.000 đồng/đêm đi phá rừng.



Tại cơ quan điều tra, ba đối tượng khai nhận đã trực tiếp phá rừng tại khu vực trên.



Theo lời khai ban đầu của Nguyễn Văn Hải, Hải là người nhận hợp đồng khoán quản lý, bảo vệ rừng tại Đà Lạt nhưng đã sử dụng xe ôtô chuyên dùng để đi phá rừng rồi vận chuyển về huyện Đức Trọng, thuê hai xưởng chế biến gỗ xe thành ván.



Lực lượng chức năng thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) xác định 5 nghi can liên quan (3 người phá trực tiếp, 2 người tại xưởng cưa gỗ) trong vụ phá rừng phòng hộ tại khu vực hồ Tuyền Lâm thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng.



Tại hiện trường lực lượng chức năng ghi nhận có 6 cây thông ba lá bị cưa hạ, khối lượng thiệt hại khoảng 6m3 gỗ tròn, thu giữ 4m3 gỗ và gỗ xẻ thành ván.



Trong đêm 11/6, lực lượng chức năng đã thu giữ tang vật, đưa về Hạt Kiểm lâm thành phố Đà Lạt gồm: 14 lóng gỗ thông ba lá còn tươi, 209 tấm gỗ thông đã được xẻ thành ván và một chiếc xe ô tô dùng để vận chuyển gỗ.



Vụ việc đang được các cơ quan chức năng thành phố Đà Lạt phối hợp điều tra mở rộng, làm rõ các đối tượng liên quan.

Theo Đặng Tuấn (TTXVN/Vietnam+)