Vượt hơn 1.300 km bắt giữ đối tượng chuyên tuồn ma túy vào Đắk Lắk

Cơ quan công an đã vượt hơn 1.300km ra Thái Nguyên để bắt giữ đối tượng chuyên gửi ma túy qua xe khách vào Đắk Lắk tiêu thụ.





Sáng 24-6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị này vừa bắt giữ, di lý đối tượng Trịnh Xuân Tiến (56 tuổi, trú tại TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) về Đắk Lắk để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.



Cơ quan công an đã vượt hơn 1.300km bắt giữ đối tượng mua bán trái phép chất ma túy



Trước đó, ngày 9-12-2020, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã bắt quả tang Nguyễn Đức Toản (50 tuổi) đang nhận hơn 74 gam heroin được gửi từ tỉnh Thái Nguyên theo đường xe khách.



Qua quá trình điều tra, Toản khai nhận đã nhiều lần đặt mua ma túy từ một người tên Tiến ở tỉnh Thái Nguyên về sử dụng và bán lại kiếm lời. Sau khi thống nhất giá cả, Toản ra ngân hàng chuyển tiền và Tiến giấu ma túy trong các gói hàng rồi gửi theo xe khách vào Đắk Lắk.

Trịnh Xuân Tiến tại cơ quan công an



Tháng 12-2020, Công an TP Buôn Ma Thuột đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Toản về hành vi mua bán trái phép chất ma túy rồi bàn giao cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Đắk Lắk.



Sau một thời gian kiên trì điều tra, cơ quan công an đã làm rõ đối tượng thường xuyên gửi ma túy vào cho Toản là Trịnh Xuân Tiến. Ngay lập tức, một tổ công tác của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra Thái Nguyên để bắt giữ Tiến.



Tiến và Toản khai nhận đã rất nhiều lần giao dịch mua bán ma túy cho nhau với tổng số tiền hơn 200 triệu đồng.

Theo Cao Nguyên (NLĐO)