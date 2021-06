Vận chuyển ma túy với giá 1 triệu đồng, nam thanh niên nhận 8 năm tù

Hà Văn Minh khai nhận vận chuyển ma túy từ xã Pờ Y đến TT.Plei Kần (H.Ngọc Hồi) cho một người đàn ông với tiền công 1 triệu đồng.



Bị cáo Hà Văn Minh tại phiên tòa xét xử sơ thẩm.Ảnh: V.H



Ngày 10.6, TAND H.Ngọc Hồi (Kon Tum) đã đưa ra xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Hà Văn Minh (20 tuổi, trú tại xã Pờ Y, H.Ngọc Hồi) về tội “vận chuyển trái phép chất ma tuý”.



Kết thúc phiên tòa, HĐXX cũng đã tuyên phạt bị cáo Minh mức án 8 năm tù về tội danh trên.



Theo cáo trạng, khoảng 23 giờ ngày 22.12.2020, tổ công tác Công an H.Ngọc Hồi làm nhiệm vụ trên QL40 đoạn qua thôn Chiên Chiết, xã Đăk Xú. Tại đây, tổ công tác phát hiện Đinh Công Tường điều khiển xe mô tô BS 82E1- 208.26 chở theo Hà Văn Minh có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra.



Tổ công tác đã phát hiện tay phải của Hà Văn Minh thả một vật được quấn băng keo màu đen xuống vỉa hè bên trong có một gói ni lông chứa chất rắn dạng tinh thể màu trắng (nghi ma túy dạng đá) nên đã lập biên bản bắt người phạm tội và niêm phong tang vật.



Qua đấu tranh, Hà Văn Minh khai nhận vận chuyển thuê gói ma túy trên cho một người tên Đinh Văn Nguyên từ xã Pờ Y đến TT.Plei Kần với tiền công 1 triệu đồng. Tường hoàn toàn không biết việc Minh cất giấu và vận chuyển số ma túy trên. Do đó không có cơ sở để xác định Tường là đồng phạm về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy cùng với Hà Văn Minh.



Công an tỉnh Kon Tum kết luận mẫu chất tinh thể rắn màu trắng thu được của Hà Văn Minh là ma túy, loại Methamphetamine, có khối lượng 20,011 gam.



Đối với Đinh Văn Nguyên theo lời khai của Minh là người đã thuê Minh vận chuyển ma túy, hiện vẫn chưa đủ căn cứ chứng minh hành vi phạm tội. Cơ quan CSĐT sẽ tiếp tục điều tra, xác minh khi nào có cơ sở sẽ xử lý.

Theo ĐỨC NHẬT (TNO)