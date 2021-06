Tuyên án nhóm lâm tặc từ Quảng Ngãi lên Kon Tum phá rừng

Bị cáo Nguyễn Văn Hoàng đã nhiều lần đặt vấn đề với 20 đồng phạm từ Quảng Ngãi đến H.Kon Plông, Kon Tum phá rừng lấy gỗ để bán cho mình.



Nhóm bị cáo từ Quảng Ngãi lên Kon Tum khai thác gỗ trái phép bị xét xử - Ảnh: ĐỨC NHẬT





Ngày 9.6, TAND H.Kon Plông (Kon Tum) xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Văn Hoàng và 20 đồng phạm về tội “vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản”.



HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Hoàng 9 năm tù; các bị cáo: Phạm Văn Tréo, Phạm Văn Vinh, Phạm Văn Biết, Phạm Văn Thi, Phạm Văn Siêu, Phạm Văn Dem, Phạm Văn Treo, Phạm Văn Chanh, Phạm Văn Non, Phạm Văn Hế, Phạm Văn Chưn, Phạm Văn Thải, Phạm Văn Phiên, Phạm Văn Trua, Phạm Văn Sinh, Phạm Văn Hức, Phạm Văn Tích, Phạm Văn Sợ, Phạm Văn Sỹ - bị phạt từ 12 tháng đến 48 tháng tù; riêng bị cáo Phạm Văn Sân (17 tuổi) bị phạt 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.



Theo cáo trạng, từ tháng 7 - 8.2020, bị cáo Nguyễn Văn Hoàng (42 tuổi, trú xã Ba Vì, H.Ba Tơ, Quảng Ngãi) đã nhiều lần đặt vấn đề với 20 đồng phạm là các bị cáo nêu trên (đều trú tại xã Ba Xa, H.Ba Tơ) khai thác gỗ trái phép để bán cho Hoàng.



Theo đó, nhóm lâm tặc trên đã đến tiểu khu 495 thuộc lâm phần do Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Kon Plông quản lý và tiểu khu 440 thuộc lâm phần do UBND xã Pờ Ê, H.Kon Plông (Kon Tum) quản lý để khai thác gỗ trái phép, cưa hạ gỗ trái phép với khối lượng hơn 50 m3 gỗ tròn, thuộc các chủng loại nhóm III, nhóm IV và nhóm V.



Viện KSND tỉnh Kon Tum xác định Nguyễn Văn Hoàng vừa có vai trò là chủ mưu, vừa có vai trò giúp sức trong vụ án.



Đối với 20 đồng phạm là những người trực tiếp thực hiện hành vi cắt hạ, xẻ hộp phần thân các cây gỗ, kéo gỗ đến địa điểm tập kết, bốc xếp gỗ lên xe để vận chuyển đi tiêu thụ nên có vai trò là người thực hành trong vụ án.



Theo Đức Nhật (TNO)