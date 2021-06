Từ tiếng gào khóc của bé 1 tuổi, phát hiện mẹ tử vong trong phòng trọ

Nghe tiếng gào khóc của cháu bé 1 tuổi bò ra trước cửa phòng trọ, 1 người dân chạy tới thì phát hiện miệng cháu sùi bọt mép, còn người mẹ đã tử vong.





Trưa 15-6, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đang khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân tử vong của chị Nguyễn Thị T. (SN 1985, ngụ huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk).



Khu phòng trọ nơi phát hiện chị Nguyễn Thị T. tử vong



Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ 30 phút cùng ngày, một người sống cùng dãy trọ với chị T (ở hẻm 175, đường Y Moan Êñuôl, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) thấy cháu Nguyễn Thành C. (SN 2020, con trai chị T.) bò ra trước cửa phòng gào khóc.



Khi người này chạy tới kiểm tra thì phát hiện cháu C. sùi bọt mép, da tím tái. Nhìn vào trong phòng trọ, người này tá hỏa phát hiện chị T. đã tử vong giữa nền nhà, miệng sùi bọt mép.



Tiếp nhận tin báo, ngay sau đó, lực lượng công an và người dân đã đưa cháu C. tới Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.



Được biết, vợ chồng chị T. đến TP Buôn Ma Thuột ở trọ khoảng 1 tháng để đi làm thuê, điều kiện kinh tế gia đình rất khó khăn.

Theo Cao Nguyên (NLĐO)