Lâm Đồng: Người phụ nữ chết trong tư thế treo cổ, để lại 3 con nhỏ

Đang chuẩn bị ăn tối, người thân phát hiện người phụ nữ trong tư thế treo cổ trên cây vông cạnh nhà nên tri hô hàng xóm đến ứng cứu, nhưng không kịp.



Khu vực nơi phát hiện người phụ nữ tử vong trong tư thế treo cổ - ẢNH: TRÙNG DƯƠNG



Vụ việc người phụ nữ chết trong tư thế treo cổ xảy ra khoảng 18 giờ 30 ngày 10.6, tại thôn 1, xã Đam B’ri (TP.Bảo Lộc, Lâm Đồng). Nạn nhân được xác định là chị B.T.T (33 tuổi, ngụ thôn 1, xã Đam B’ri, TP.Bảo Lộc).



Vào thời điểm trên, khi đang chuẩn bị ăn tối, người thân phát hiện người phụ nữ treo lơ lửng trên cây vông bên hông nhà, nên hô hoán hàng xóm đến ứng cứu. Theo một số nhân chứng, thời điểm họ có mặt, nạn nhân trong tư thế treo cổ trên cây vông bằng dây dù màu xanh. Người dân tháo dây đưa xuống đất nhưng nạn nhân đã tử vong.



Nhận tin báo, Công an TP.Bảo Lộc và Công an xã Đam B’ri đã có mặt khoanh vùng bảo vệ hiện trường, lấy lời khai một số nhân chứng; chờ lực lượng pháp y Công an Lâm Đồng khám nghiệm hiện trường phục vụ công tác điều tra, làm rõ cái chết của nạn nhân.



Người phụ nữ chết trong tư thế treo cổ này có chồng (vừa đi Gia Lai làm ăn ngày 9.6) cùng 3 người con, học lớp 8, lớp 3 và con út hơn 2 tuổi. Gia đình nạn nhân thuộc diện khó khăn của địa phương nhưng cuộc sống hòa thuận, hạnh phúc.

Theo Trùng Dương (TNO)