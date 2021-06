Lâm Đồng: Nam thanh niên bị nhóm côn đồ đánh hội đồng bất tỉnh trong quán nhậu

Bị 1 nhóm côn đồ dùng chai bia, thanh sắt, chén bát đánh hội đồng trong quán nhậu, nạn nhân chỉ ôm đầu chịu trận cho đến lúc ngất xỉu.



Nam thanh niên bị đánh hội đồng đến bất tỉnh tại quán nhậu. ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra lúc khoảng 16 giờ ngày 20.6, tại quán nhậu 79, thuộc địa phận thôn 6, xã Lộc Nam, H.Bảo Lâm, Lâm Đồng. Nạn nhân bị nhóm côn đồ đánh hội đồng đến bất tỉnh là anh Đậu Xuân Lâm (31 tuổi, ngụ tại xã Lộc Nam, H.Bảo Lâm).

Hình ảnh từ camera cho thấy, anh Lâm bị 4 thanh niên lao tới quật ngã xuống nền nhà. Sau đó, 2 trong số các thanh niên này dùng chai bia đập thẳng vào đầu anh Lâm. Mặc cho nạn nhân van xin, các thanh niên trong nhóm tiếp tục đấm đá. Một số người trong quán can ngăn, nhưng nhóm người này tiếp tục dùng thanh sắt, chai bia, chén bát tiếp tục đánh nạn nhân đến ngất xỉu.

Sau khi đánh nạn nhân bất tỉnh, nhóm người này bỏ trốn khỏi hiện trường. Anh Lâm được người dân đưa đến Bệnh viện II Lâm Đồng (TP.Bảo Lộc) cấp cứu. Theo các bác sĩ, nạn nhân nhập viện trong tình trạng đa chấn thương, với hơn 30 vết thương khắp cơ thể. Trong đó, có nhiều vết thương sâu, phức tạp ở đầu, vai, hông, gót chân và tay.

Các y, bác sĩ đã sơ cứu và truyền máu mổ cấp cứu, khâu vết thương cho nạn nhân mất hơn 2 giờ đồng hồ. Hiện nạn nhân đã qua cơn nguy kịch và đang theo dõi chấn thương sọ não tại bệnh viện.

Tiếp nhận tin báo, Công an H.Bảo Lâm và Công an xã Lộc Nam có mặt khám nghiệm hiện trường, huy động lực lượng truy bắt các nghi phạm gây án. Đến 23 giờ ngày 20.6, cơ quan điều tra đã xác định được 8 người liên quan vụ đánh hội đồng này. Trong số đó, có 2 nghi phạm tên Thông và Đạo ngụ tại xã Tân Lạc (H.Bảo Lâm) đã bị cơ quan điều tra bắt giữ; 6 người còn lại ngụ tại xã Hòa Nam (H.Di Linh). Các đội nghiệp vụ Công an H.Bảo Lâm đang phối hợp với Công an H.Di Linh truy bắt các đối tượng côn đồ gây án.

