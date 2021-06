Khởi tố 7 thanh niên chuyên cho vay lãi suất lên đến 1.000%/năm

Chỉ trong một thời gian ngắn, 7 thanh niên đã cho hơn 100 người dân vay với lãi suất "cắt cổ", lên đến 1.000%/năm.





Sáng 8-6, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã khởi tố bị can 7 đối tượng để làm rõ hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.



Các đối tượng bị khởi tố để điều tra về hành vi cho vay nặng lãi



Các đối tượng bị khởi tố gồm: Bùi Vương Quân (41 tuổi), Nguyễn Cảnh Hoàng (24 tuổi), Trần Hoàng Danh (22 tuổi), Lê Huỳnh Đức (23 tuổi), Phan Chí Thành (31 tuổi), Hoàng Thế Tiến (19 tuổi) và Bùi Hoài Nam (26 tuổi, cùng ngụ tỉnh Đắk Lắk).



Bước đầu cơ quan công an làm rõ từ đầu năm 2021, các đối tượng trên đã in các tờ rơi quảng cáo với nội dung: "Cho vay lãi suất thấp, thủ tục đơn giản, giải ngân trong ngày" rồi đi rải trên các tuyến đường.



Sau khi người dân liên hệ đến số điện thoại in trên tờ rơi thì các đối tượng sẽ đến tận nhà xác minh tài sản. Thấy người vay có đủ điều kiện để trả nợ, các đối tượng sẽ cho vay.



Với thủ đoạn trên, từ đầu năm 2021 đến khi bị bắt, 7 đối tượng này đã cho hơn 100 người dân ở tỉnh Đắk Lắk vay tổng số tiền trên 3 tỉ đồng. Mức lãi suất cho vay "cắt cổ" từ 243,3% đến 1.095%/năm, thu lợi bất chính hơn 1 tỉ đồng.

Theo Cao Nguyên (NLĐO)