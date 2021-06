Hai đối tượng đột nhập vào công trình điện gió để trộm cắp

Do thiếu tiền tiêu xài nên Lượng và Trang đã rủ nhau vào công trình một dự án điện gió quy mô lớn ở huyện Ea H'Leo (tỉnh Đắk Lắk) để trộm cắp tài sản.



Vừa ra tù lại đi trộm cắp

Bắt giữ nhóm đối tượng trộm cắp tài sản

Hiện trường vụ việc. Ảnh: T.X



Ngày 23.6, Công an huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã dẫn 2 người là anh vợ và em rể, là Phạm Trọng Lượng (31 tuổi, huyện Krông Năng) và Ngô Anh Trang (30 tuổi) ra công trường điện gió hàng chục ngàn tỉ đồng ở địa phương để thực nghiệm điều tra vụ trộm cắp nhiều hộp đen của máy xúc đất.



Theo kết quả điều tra ban đầu, Lượng từng làm công nhân công trường tại tỉnh Đồng Nai. Cách đây gần một tháng, Lượng về thăm nhà ở xã Ea Toh, huyện Krông Năng và COVID-19 nên không quay lại tỉnh Đồng Nai để làm việc được.



Thời gian này, vì thiếu tiền tiêu xài nên Lượng đã nảy sinh ý định đi trộm cắp tài sản.



Ngày 13.6, Lượng rủ em rể là Trang cùng tham gia và hướng dẫn Trang đi đến trạm biến áp 500kv của Tập đoàn Điện gió T.N (xã Ea Nam, huyện Ea H’leo) tìm máy múc đất đang thi công rồi gửi vị trí qua Zalo để Lượng đến lấy trộm hộp đen.



Sau đó, Trang đã đi tìm, xác định được vị trí của 4 xe máy múc đất rồi gửi qua cho Lượng.



Đến 1h sáng ngày 15.6, Lượng đến công trường trên và cạy cửa 3 xe múc, đột nhập vào cabin lấy 3 hộp đen, 1 màn hình với tổng giá trị tài sản trên 500 triệu đồng.



Sau 5 ngày vào cuộc tích cực điều tra, Công an huyện Ea H’leo phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk làm rõ, bắt giữ Lượng và Trang.



Được biết, Lượng từng có 1 tiền án, bị TAND huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai tuyên phạt 18 tháng tù giam cũng về tội trộm cắp tài sản.

