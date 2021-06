Đánh công an khi trốn chốt kiểm dịch Covid-19

Tối 15-6, Công an huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng tấn công hai chiến sĩ công an bị thương trong quá trình trốn chốt kiểm dịch Covid-19 đèo Lò Xo trên địa bàn huyện.



Đối tượng Phan Trọng Hậu khi bị lực lượng công an khống chế





Cụ thể, chiều tối ngày 15-6, đối tượng Phan Trọng Hậu (29 tuổi, trú tại tỉnh Tây Ninh), đi xe máy biển kiểm soát 60B4-464.81 lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng từ huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam về tỉnh Kon Tum, khi đến chốt kiểm dịch Covid-19 đèo Lò Xo thì bị lực lượng chức năng yêu cầu vào kiểm tra y tế. Không chấp hành hiệu lệnh, đối tượng Hậu đã phóng xe bỏ chạy.



Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát giao thông trực trên đèo Lò Xo đã cử đại úy Lê Trung và thượng úy Bùi Quang Nghĩa, thuộc Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Kon Tum dùng xe ô-tô đuổi theo. Khi tới đoạn qua Ủy ban nhân dân xã Đăk Man, huyện Đăk Glei đuổi kịp và ra hiệu yêu cầu Phan Trọng Hậu dừng xe, quay lại chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 để khai báo y tế thì đối tượng đã bất ngờ tấn công hai chiến sĩ công an đang làm nhiệm vụ khi đứng đối diện mình.



Hậu quả, thượng úy Bùi Quang Nghĩa bị đánh chảy máu mũi, đại úy Lê Trung bị đá vào mạn sườn. Ngay lập tức hai chiến sĩ công an đã phối hợp cùng Công an xã Đăk Man khống chế đối tượng và di lý về công an xã Đăk Man để điều tra.



Hiện tại, đối tượng Phan Trọng Hậu đang bị Công an huyện Đăk Glei tạm giữ hình sự để điều tra về dấu hiệu phạm tội chống người thi hành công vụ.

Theo PHÚC THẮNG (NDĐT)