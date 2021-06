Đắk Nông: Phát hiện vụ trồng trái phép hơn 200 cây cần sa trong rẫy

Tại hiện trường ở thôn 3, xã Đắk Ha, huyện Đắk Glong, lực lượng chức năng đã lập biên bản, thu giữ toàn bộ số cây cần sa có chiều cao từ 45-130cm, được trồng trên diện tích hơn 1.000m2.



Trồng hàng trăm cây cần sa, chủ vườn khai để cho... gà ăn?!

Tình trạng trồng trái phép cây cần sa diễn biến phức tạp tại Đắk Lắk

Cây cần sa trồng trái phép trong rẫy càphê. (Ảnh: TTXVN phát)



Ngày 15/6, Công an huyện Đắk Glong (tỉnh Đắk Nông) cho biết vừa phối hợp với các đơn vị liên quan phát hiện một vụ trồng trái phép hơn 200 cây cần sa trong khu vực rẫy.



Đây là lần thứ 10 trong năm 2021, Công an huyện Đắk G’long phát hiện việc trồng cần sa trái phép.



Theo đó, qua công tác nghiệp vụ, ngày 13/6, Công an xã Đắk Ha phối hợp với Tổ công tác của Công an huyện Đắk Glong đã phát hiện, bắt quả tang tại khu rẫy càphê của một người tên Ph. ở thôn 3, xã Đắk Ha, Đắk Glong có trồng 221 cây cần sa trái phép.



Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã lập biên bản, thu giữ toàn bộ số cây cần sa, có chiều cao từ 45-130cm và được trồng trên diện tích hơn 1.000m2.



Số cây cần sa nói trên đã được cơ quan công an tiến hành các thủ tục để tiêu hủy.





Cây cần sa trồng trái phép bị nhổ bỏ. (Ảnh: TTXVN phát)



Quá trình làm việc, chủ rẫy khai nhận, thông qua mạng xã hội Facebook, tháng 4/2021, được một người chưa rõ lai lịch giới thiệu mua một loại cây dược liệu rất tốt cho chăn nuôi nhằm chống dịch bệnh.



Sau đó chị Ph. đặt mua 500 hạt giống gửi qua đường bưu điện với số tiền 2 triệu đồng rồi mang về ươm được hơn 200 cây và trồng ở khu vực rẫy trồng.



Vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

