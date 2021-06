Đắk Nông: Các dự án điện gió "cầm đèn chạy trước ôtô"

Ngày 17/6, tại buổi họp báo, UBND tỉnh Đắk Nông đã thông tin về việc đang rà soát, chấn chỉnh để đảm bảo đủ điều kiện khởi công tại các dự án điện gió trên địa bàn tỉnh.

Ông Lê Trọng Yên – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông cho biết, 3 dự án điện gió Đắk N'Drung 1, 2, 3, có tổng công suất 300MW, trên diện tích 36ha với 84 trụ tuabin.

Ông Lê Trọng Yên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông tại buổi họp báo ngày 17/6 - Ảnh: Ngọc Giàu

Trong quá trình triển khai các dự án này đã làm cho người dân bức xúc và phản đối. Bởi quá trình thi công chủ đầu tư dự án đóng cọc nhồi, gây rung động đất, thi công khi chưa đầy đủ các thủ tục và đặc biệt là vấn đề đền bù…

Ông Võ Quốc Tuấn – Phó Chủ tịch UBND huyện Đắk Song, cho biết hiện khoảng cách 300m từ tuabin đến nhà dân chưa có hướng dẫn cụ thể nên địa phương lúng túng trong việc triển khai.

Người dân bức xúc và thường xuyên ngăn cản các xe chở vật liệu vào dự án - Ảnh: Ngọc Giàu

Hiện các hộ dân phản đối việc dự án thi công gây nứt nhà và gây sạt lở đất tại một số vị trí. "Rất mong UBND tỉnh và các ngành chức năng có hướng dẫn để địa phương thực hiện", ông Tuấn cho biết.

Về vấn đề an ninh trật tự trên địa bàn, đại tá Hồ Quang Thắng – Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông khẳng định không có yếu tố của các thế lực thù địch lợi dụng, lôi kéo, chống phá mà chỉ do việc bất đồng về lợi ích, nên thời gian qua nhiều người dân đã bức xúc và thường xuyên ngăn cản các xe chở vật liệu của dự án. Đỉnh điểm là vụ xô xát xảy ra vào ngày 01/6 giữa người dân và doanh nghiệp điện gió tại huyện Đắk Song.

Đại tá Hồ Quang Thắng – Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông tại buổi họp báo ngày 17/6 - Ảnh: Ngọc Giàu

Theo ông Thắng, Công an tỉnh đã triển khai lực lượng tổ chức đảm bảo an ninh trật tự, tiếp tục theo dõi, không để tình hình phức tạp.

Công tác quản lý người lao động, ông Thắng cho biết tính thời điểm hiện tại có 112 người Trung Quốc làm việc tại các dự án điện gió, đã được cấp thị thực và giấy phép theo quy định.

"Trong quá trình làm việc có một số trường hợp lưu trú trái phép, đã xử phạt và yêu cầu chấn chỉnh", ông Thắng cho biết.

Lãnh đạo Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Nông cho biết phần lớn số lao động Trung Quốc chưa được cấp phép.

Trong khi đó, ông Bùi Thanh Hà – Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Đắk Nông, cho biết đến nay cơ quan chức năng đã có kế hoạch sử dụng đất cho các dự án điện gió.

Tuy nhiên, các bước về thu hồi đất, giao đất để thực hiện dự án là chưa thực hiện, các chủ đầu tư có vi phạm về vấn đề thủ tục.

Nói thêm về vấn đề này, ông Lê Trọng Yên khẳng định, UBND tỉnh thu hút đầu tư và các dự án điện gió sẽ đóng góp lớn vào sự phát triển kinh tế - xã hội.

Tuy nhiên, việc triển khai các dự án Đắk N'Drung có nhiều bất cập. UBND tỉnh đã chỉ đạo các ban ngành tiếp tục tháo gỡ.

Như Dân Việt đã phản ánh, trong khi đơn vị chủ đầu tư thi công dự án điện gió Đắk N'Drung 1 tại xã Thuận Hà, Đắk Song (Đắk Nông), nhiều người dân đã chặn xe đổ bêtông vào khu vực dự án và xảy ra xô xát với doanh nghiệp điện gió.

Theo Ngọc Giàu (Dân Việt)