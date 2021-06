Đắk Nông: Bắt đôi nam nữ mua bán trái phép chất ma túy

Công an huyện Đắk Glong (Đắk Nông) vừa bắt giữ một đôi nam nữ có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Ngày 8/6, tin từ Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, cùng ngày Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Glong (Đắk Nông) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Phàng A Páo (SN 1973) và Sùng Thị Gênh (SN 1975) cùng trú tại huyện Đắk Glong.

Tang vật công an thu giữ trên người các đối tượng (ảnh: M.Q).

Trước đó, ngày 3/6, lực lượng Công an huyện Đắk G'Long đã bắt quả tang Páo và Gênh đang mua bán trái phép chất ma túy cho một số đối tượng tại huyện Đắk G'Long và huyện Đam Rông (Lâm Đồng).

Hai khẩu súng tự chế công an thu giữ (ảnh: M.Q).

Thời điểm này, công an đã thu giữ trên người các đối tượng 274g heroin, 9 bơm kim tiêm, 2 khẩu súng tự chế (dạng súng săn bắn hoa cải) và 1 bộ dụng cụ chế tạo đạn súng săn...

Hiện Công an huyện Đắk G'Long đang tiếp tục củng cố hồ sơ, chứng cứ để xử lý 2 đối tượng trên cùng một số đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.

Theo Duy Hậu (Dân Việt)