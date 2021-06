Đắk Lắk: Hàng chục thanh, thiếu niên, học sinh mang dao rựa, bom xăng... hỗn chiến

Do mâu thuẫn, P.H.T đã hẹn N.D gặp nhau để giải quyết. Sau đó, P.H.T đã gọi thêm gần 30 người chuẩn bị dao rựa, gậy, bom xăng... để đánh nhau với nhóm của N.D.

Ngày 26/6, tin từ Đội Cảnh sát hình sự, Công an TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đang tiếp tục triệu tập, làm việc với một nhóm thanh, thiếu niên, học sinh. Nhóm này gồm 25 đối tượng tuổi từ 14-19, đều trú tại TP.Buôn Ma Thuột, đã gây ra một vụ hỗn chiến làm 2 người bị thương.



Công an triệu tập làm việc với 25 thanh, thiếu niên, học sinh. Ảnh: Duy Hậu.

Quá trình điều tra ban đầu, công an xác định tối 20/6, P.H.T (17 tuổi) cùng nhóm bạn đến quảng trường mùng 10 tháng 3, TP.Buôn Ma Thuột để chơi. Lúc này, có một nhóm khoảng 20 thanh, thiếu niên, học sinh đến gây gổ. Trong đó, một người tên N.D đã dùng ná bắn vào nhóm của P.H.T rồi bỏ đi.

Khi về nhà, N.D đã nhắn tin qua Facebook cho P.H.T hẹn gặp nhau để giải quyết mâu thuẫn vào 21h tối hôm sau. P.H.T đồng ý. Ngay sau đó, P.H.T đã rủ thêm gần 30 người, chuẩn bị dao rựa, cây gậy, bom xăng... để sẵn sàng "nghênh chiến" với nhóm của N.D.

Khoảng 19h hôm sau, 2 nhóm hẹn nhau đến vòng xoay đại lộ Đông Tây, đoạn giao nhau với đường Trần Quý Cáp (phường Tự An, TP.Buôn Ma Thuột). Lúc này, nhóm của N.D chỉ có 4 người. Thấy vậy, nhóm của P.H.T đã lao vào đánh.

Tuy nhiên, Công an phường Tự An và Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Buôn Ma Thuột đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn vụ hỗn chiến. Do đó, vụ hỗn chiến chỉ khiến 2 người trong nhóm của N.D bị thương nhẹ.

Hiện Công an TP.Buôn Ma Thuột đã ra quyết định tạm giữ hình sự 8 đối tượng trong nhóm của P.H.T phục vụ điều tra. Cơ quan công an cũng đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng khác theo quy định của pháp luật.

Theo Duy Hậu (Dân Việt)