Đắk Lắk: Bắt giữ nhóm 'bịt mặt' thực hiện hơn 50 vụ trộm cắp tài sản liên tỉnh

Kết thân từ trong trại giam, sau khi mãn hạn tù, 3 nghi phạm cùng nhau trộm cắp tài sản. Khi 'hành nghề', nhóm này thường đeo găng tay, trùm kín mặt để tránh bị phát hiện.



Nhóm trộm cắp bị bắt giữ tại cơ quan công an. ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Ngày 3.6, tin từ Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết đơn vị đã bắt giữ 4 nghi phạm để điều tra hành vi trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản trộm cắp.

Các nghi phạm trộm cắp bị bắt gồm: Đặng Thế Hậu (26 tuổi), Triệu Văn Hoan (32 tuổi, cùng trú xã Tân Hòa, H.Buôn Đôn, Đắk Lắk) và Phạm Văn Hoạt (32 tuổi, trú xã Nam Dong, H.Cư Jút, Đắk Nông). Ngoài ra, công an còn bắt giữ Trịnh Đình Thược (36 tuổi, trú P.Tân Lập, TP.Buôn Ma Thuột) là người chuyên tiêu thụ tài sản do 3 đối tượng trên trộm cắp.

Theo thông tin ban đầu, cả Hậu, Hoan, Hoạt đều từng có tiền án. Trong thời gian chấp hành án tại trại giam Đắk Trung (Đắk Lắk), cả 3 kết thân với nhau. Sau khi ra tù, 3 người này hẹn nhau thuê nhà trọ ở TP.Buôn Ma Thuột để cùng đi trộm cắp tài sản lấy tiền tiêu xài. Khi thực hiện các vụ trộm, các nghi phạm này thường đeo găng tay, trùm kín mặt để tránh bị nhận diện, phát hiện.

Từ cuối năm 2020, trên địa bàn TP.Buôn Ma Thuột xảy ra nhiều vụ nhà dân bị kẻ gian đột nhập trộm cắp nhiều tài sản có giá trị. Gần đây nhất, vào đêm 13.5, nhà ông P.H.Th (66 tuổi, trú xã Ea Tu, TP.Buôn Ma Thuột) bị trộm chui qua cửa thông gió vào nhà lấy cắp 200 triệu đồng, 2 điện thoại di động.

Vào cuộc điều tra vụ trộm này, công an nhận thấy các dấu vết và hình ảnh thu được từ camera an ninh đều có những điểm chung với rất nhiều vụ trộm cắp khác trước đó. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra đã xác định 3 nghi phạm gây ra hàng loạt vụ trộm cắp trên.



Công an trục vớt chiếm xe máy tang vật của nhóm trộm. ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Bước đầu, Công an TP.Buôn Ma Thuột đã làm rõ, Hoạt là người thường xuyên mặc đồng phục Grab dùng xe máy để chở Hậu và Hoan đi trộm cắp. Mới đây, sợ bị công an phát hiện, các nghi phạm đã ném chiếc xe máy là phương tiện hành nghề xuống sông Sêrêpốk để phi tang. Sau đó, công an đã trục vớt được xe máy tang vật này.

Công an TP.Buôn Ma Thuột đã làm rõ nhóm trên thực hiện hơn 50 vụ trộm cắp tài sản ở 2 tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông, tổng giá trị tài sản trộm cắp hơn 500 triệu đồng.

Theo Trung Chuyên (TNO)