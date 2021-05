Triệt phá đường dây số đề hơn 10 tỉ mỗi tháng của nhiều quý bà

Một đường dây số đề quy mô lớn, hoạt động tinh vi với số tiền giao dịch hơn 10 tỉ đồng/tháng có nhiều quý bà tham gia vừa được cơ quan công an triệt phá.





Sáng 15-5, Đội Cảnh sát hình sự, Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng trong một đường dây số đề quy mô lớn, mỗi tháng giao dịch hơn 10 tỉ đồng.





Đường dây số đề lớn có nhiều quý bà tham gia





Trước đó, chiều tối 12-5, Đội Cảnh sát hình sự, Công an TP Buôn Ma Thuột đã đồng loạt kiểm tra và bắt quả tang nhiều điểm trong đường dây tổ chức số đề trên địa bàn thành phố.



Bước đầu, cơ quan công an xác định đối tượng Hồ Thị Thanh Nhi (36 tuổi, trú tại phường Tân Lập, TP Buôn Ma Thuột) cầm đầu đường dây số đề này. Đây là đường dây số đề lớn, hoạt động rất tinh vi từ cuối năm 2020. Mỗi ngày, Nhi cùng đồng bọn đứng ra ghi số đề cho những người có nhu cầu trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột. Để qua mắt lực lượng công an, các đối tượng liên tục thay đổi địa điểm ghi số đề và thường chọn những nơi vắng vẻ, ít người qua lại.





Đối tượng Hồ Thị Thanh Nhi nghe đọc lệnh tạm giữ hình sự



Theo cơ quan công an, mỗi ngày đường dây này ghi số đề cho các con bạc từ 300 đến 400 triệu đồng. Trung bình mỗi tháng số tiền giao dịch ghi số đề hơn 10 tỉ đồng.



Hiện Công an TP Buôn Ma Thuột đã ra quyết định tạm giữ hình sự 4 đối tượng và đang củng cố hồ sơ để xử lý 8 đối tượng khác về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Đồng thời, Đội Cảnh sát hình sự, Công an TP Buôn Ma Thuột cũng kêu gọi những đối tượng trong đường dây này đã bỏ trốn sớm đến Công an TP Buôn Ma Thuột trình diện, khai báo để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Theo Cao Nguyên (NLĐO)