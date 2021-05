Phát hiện vụ mua bán súng đồ chơi trẻ em nguy hiểm

Trong lúc nam thanh niên đang vận chuyển 55 khẩu súng đồ chơi trẻ em nguy hiểm đi tiêu thì lực lượng công an phát hiện, thu giữ.

Ngày 5-5, Đội Cảnh sát Kinh tế Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đang hoàn tất hồ sơ để xử lý vụ mua bán súng đồ chơi trẻ em nguy hiểm.



Lực lượng công an bắt giữ vụ mua bán súng đồ chơi trẻ em nguy hiểm

Trước đó, ngày 4-5, Đội Cảnh sát Kinh tế, Công an TP Buôn Ma Thuột nhận được phản ánh của người dân tại đường thôn 2 (xã Hòa Thuận, TP Buôn Ma Thuột) có 1 đối tượng bán đồ chơi trẻ em dạng súng, nguy hiểm. Ngay sau đó, Đội Cảnh sát Kinh tế, Công an TP Buôn Ma Thuột phối hợp với Công an xã Hòa Thuận tiến hành kiểm tra.

Tại thời điểm kiểm tra, cơ quan công an phát hiện đối tượng Nguyễn Hòa (SN 2002, ngụ xã Hòa Thuận) đang chạy xe máy chở 55 khẩu súng nhựa các loại, 1kg đạn bi nhựa, 30 vỉ đạn pháo nổ.



55 khẩu súng đồ chơi trẻ em nguy hiểm được thu giữ

Bước đầu, đối tượng Hòa khai nhận thông qua mạng xã hội đã mua số súng nhựa đồ chơi trẻ em với giá từ 170.000 đồng đến 230.000 đồng/khẩu. Sau đó, cũng thông qua mạng xã hội bán với giá từ 230.000 đồng đến 400.000 đồng/khẩu. Trong lúc, đối tượng Hòa đang chở số súng đồ chơi trên đi giao cho người mua thì bị công an phát hiện, bắt quả tang.

Hiện cơ quan công an đang hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng Hòa theo quy định tại Khoản 4, Điều 10, Nghị định 167/2013/NĐ-CP về việc "Sản xuất, tàng trữ, mua, bán, vận chuyển trái phép pháo, thuốc pháo và đồ chơi nguy hiểm".

Cao Nguyên (NLĐO)