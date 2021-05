Lợi dụng dịp lễ 30/4-1/5, nhóm "nữ quái" lên Đà Lạt móc túi

Nhóm "nữ quái" gồm 4 đối tượng đã lợi dụng dịp lễ 30/4-1/5, du khách đổ lên TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) tăng đột biến, đã thực hiện hàng loạt vụ móc túi.





Sáng 2/5, Đội cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Lạt đã dẫn giải các đối tượng gồm: Phạm Thị Hậu (33 tuổi, ngụ phường Tân Lập, TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk), Phạm Thị Kim Vân, Trương Thị Hải và Lê Vi Vũ (đều 32 tuổi, ngụ tại xã Đa Kia, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước) đến hiện trường các vụ trộm cắp tài sản để phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ án.



Đặc biệt, Phạm Thị Hậu, Phạm Thị Kim Vân, Trương Thị Hải là những đối tượng đã có tiền án về tội trộm cắp tài sản, lợi dụng dịp lễ 30/4 và 1/5, du khách đổ lên Đà Lạt tăng cao đột biến nên đã rủ thêm Lê Vi Vũ đến Đà Lạt thực hiện các hành vi trộm cắp tài sản.



Các đối tượng được lực lượng công an dẫn đi thực nghiệm hiện trường.



Theo điều tra ban đầu của Công an TP.Đà Lạt, trong khoảng hơn 1 giờ đồng hồ tối 1/5, các đối tượng trên đã thực hiện trót lọt 3 vụ trộm điện thoại di động của 3 du khách, gồm iPhone 11 Pro Max, iPhone 7 Plus và iPhone 11.



Ngoài ra, trong tối 30/4 đã thực hiện trót lọt 9 vụ móc túi, trộm được 9 điện thoại di động của khách du lịch tại khu vực chợ đêm Đà Lạt. Đội cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Lạt đã thu giữ tổng cộng 12 điện thoại di động các loại là tang vật do nhóm đối tượng trộm cắp có được.



Được biết, đây là nhóm trộm cắp rất chuyên nghiệp, ngay sau khi các đối tượng đến Đà Lạt, các trinh sát hình sự đã tập trung theo dõi, đồng thời xin ý kiến chỉ đạo của Trưởng Công an TP.Đà Lạt lập chuyên án đấu tranh.



Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

