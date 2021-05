Kon Tum: Công an mật phục, bắt giữ nhóm đào trộm mộ ở nghĩa trang Măng Đen

Khi tổ công tác đang tiến hành mật phục tại Nghĩa trang TT.Măng Đen (H.H.Kon Plông, Kon Tum) thì phát hiện nhóm nghi can có hành vi đào xới, đập phá mộ.



Các nghi can đào trộm mộ bị cơ quan công an bắt giữ. ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Ngày 6.5, UBND H.Kon Plông cho biết Công an huyện vừa bắt 1 nhóm nghi can về hành vi xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt người đã khuất. Theo đó, thời gian qua, trên địa bàn TT.Măng Đen xuất hiện tình trạng mồ mả, quan tài của những người đã khuất bị đào phá, đồ vật bên trong mộ bị lấy trộm.

Nhận thấy có dấu hiệu của tội phạm, Công an H.Kon Plông đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ để truy bắt. Cơ quan công an cũng bố trí các tổ công tác mật phục tại các khu vực nghĩa địa trên địa bàn huyện.

Đêm 4.5, tổ tuần tra đang mật phục tại Nghĩa trang TT.Măng Đen thì 1 nhóm thanh niên xuất hiện. Nhóm này có hành vi đào xới, đập phá mộ. Khi nhìn thấy lực lượng chức năng, các nghi can lập tức bỏ chạy. Lực lượng chức năng đã tiến hành truy bắt, đưa các nghi can về trụ sở làm việc.

Qua đấu tranh, các nghi can khai nhận là Nguyễn Hồng Kiên (42 tuổi), Nguyễn Hồng Trung (21 tuổi, cùng trú xã Chư Đăng Ya, H.Chư Păh, Gia Lai), H'Yưu (23 tuổi) và Điều (22 tuổi, cùng trú xã A Dơk, H.Đắk Đoa, Gia Lai).

Tại cơ quan công an, các nghi can khai nhận đã thực hiện hành vi đào trộm mộ tại nhiều địa bàn khác nhau. Khi các nghi can đang có ý định lấy trộm ghè rượu bên trong các ngôi mộ ở Nghĩa địa TT.Măng Đen thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Hiện các cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành điều tra làm rõ đào mộ, trộm mộ.

Theo Đức Nhật (TNO)