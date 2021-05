Đi 1.500km từ Đắk Lắk ra Sơn La để mua ma túy

Một đối tượng đi 1.500km từ Đắk Lắk ra Sơn La đem theo hơn 60 triệu đồng để mua ma túy về bán kiếm lời, đã bị công an Sơn La bắt giữ.



Đối tượng buôn bán ma túy Trương Quang Dũng tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Theo thông tin từ Công an tỉnh Sơn la, vào hồi 16h ngày 25.5, tại khu vực bản Co Mạ, xã Huổi Một, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La. Công an huyện Sông Mã phát hiện, bắt giữ 1 đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Đối tượng bị bắt là Trương Quang Dũng, sinh năm 1986, trú tại Thôn 1, xã Ea Kao, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk; tang vật thu giữ nửa bánh heroin, 3 triệu đồng, 1 điện thoại di động cùng một số vật chứng liên quan khác.

Tại cơ quan công an, đối tượng Trương Quang Dũng khai nhận đi từ tỉnh Đắk Lắk đến huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La mang theo số tiền hơn 60 triệu đồng để mua ma túy về bán kiếm lời, đang trên đường đi thì bị lực lượng công an phát hiện và bắt giữ.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ.

VĂN THÀNH CHƯƠNG (LĐO)