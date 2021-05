Đắk Lắk: Xử lý đối tượng đăng tin sai sự thật về dịch Covid-19 lên Facebook

Công an tỉnh Đắk Lắk đang hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng đăng tin sai sự thật về dịch bệnh Covid-19 trên mạng xã hội Facebook.

Ngày 14/5, tin từ Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã triệu tập, làm việc với P.T.P (22 tuổi, trú xã Đray Bhăng, huyện Cư Kuin, Đắk Lắk). Cơ quan công an cũng đang hoàn tất để xử lý đối tượng này về hành vi đăng bài viết sai sự thật về dịch bệnh Covid-19, gây hoang mang dư luận.



P.T.P tại cơ quan công an.

Bước đầu, cơ quan công an xác định, khoảng 21 giờ ngày 8/5, P vào mạng xã hội Facebook, thấy một bài viết có nội dung về ca mắc Covid-19 đầu tiên ở Đắk Lắk kèm theo danh sách hàng chục người (với đầy đủ thông tin cá nhân) là F1.

Ngay sau đó, P đã sao chép danh sách trên và đăng tải lại lên trang Facebook cá nhân của mình. Lập tức, bài viết của P. được cộng đồng mạng chia sẻ, lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội, gây hoang mang, lo lắng cho người dân.

Sau khi vào cuộc xác minh, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Đắk Lắk xác định, đây là danh sách cũ về những người có tiếp xúc gần với ca bệnh dương tính với SARS-CoV-2 năm ngoái ở đường Hoàng Diệu, TP.Buôn Ma Thuột.

Tại cơ quan Công an, sau khi được giải thích, P đã nhận ra việc làm sai trái của mình. Hiện P đã gỡ bỏ bình luận trên, đồng thời viết cam kết không tái phạm lần sau.

Trước đó, ngày 11/5, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Đắk Lắk cũng đã triệu tập, làm việc để xử lý đối tượng L.M.Q (27 tuổi trú tại huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) về hành vi tương tự.

Theo Duy Hậu (Dân Việt)