Công an Đắk Lắk mời nhóm học sinh "hỗn chiến" ngoài đường lên làm việc

Sáng 16.5, Công an thị trấn Phước An (huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) cho biết, công an đã mời lên làm việc các em học sinh liên quan đến clip ghi lại cảnh học sinh "hỗn chiến" ngoài đường sau khi tan học. Phụ huynh của những học sinh này cũng được mời lên để phối hợp làm rõ.





Theo đại diện Trường THPT Nguyễn Công Trứ, trưa 12.5, nhà trường nhận được thông tin trên mạng xã hội Facebook xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh học sinh của trường đánh nhau.



Sau khi nắm thông tin, hiệu trưởng nhà trường đã triệu tập cuộc họp khẩn vào chiều cùng ngày. Qua xác minh, clip đánh nhau là học sinh của trường gồm em N.H.M.D. (học sinh lớp 11A8); V.T.T.N., T.T.M.D., N.T.N.H., N.T.M.T. (đều là học sinh lớp 11A10) và H.V.A. (học sinh lớp 12A7).



Hiệu trưởng đã yêu cầu giáo viên chủ nhiệm phối hợp với đoàn thanh niên mời các em học sinh liên quan lên làm việc. Đồng thời yêu cầu giáo viên chủ nhiệm lớp thông tin việc vi phạm của các em đến phụ huynh để phối hợp xử lý.



Được biết, xuất phát từ những mâu thuẫn trên mạng xã hội Facebook giữa em N.H.M.D và em V.T.T.N. nên dẫn đến vụ "hỗn chiến".



Cũng theo Trường THPT Nguyễn Công Trứ, sự việc diễn ra ngoài khu vực nhà trường và có một số đối tượng không phải là học sinh, nên nhà trường đã báo cáo sự việc với Trưởng Công an Thị Trấn Phước An để cùng phối hợp xử lý.



Như Lao Động thông tin, ít ngày trước, mạng xã hội Facebook đăng tải đoạn clip vào giờ tan trường, một nhóm học sinh ở huyện Krông Pắk (tỉnh Đắk Lắk) xúm lại đánh nhau.



Các học sinh còn dùng mũ bảo hiểm đánh vào đối phương. Cuộc ẩu đả được nhiều người dân quay phim, chụp hình.

