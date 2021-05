Ban Bí thư chỉ định Giám đốc công an Đắk Lắk tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Đại tá Lê Vinh Quy, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk được Ban Bí thư chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tỉnh ủy Đắk Lắk vừa tổ chức Lễ công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Thượng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đắk Lắk đã công bố Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định Đại tá Lê Vinh Quy, Giám đốc Công an tỉnh tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Nguyễn Đình Trung đã trao quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng và chúc mừng Đại tá Lê Vinh Quy.



Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Nguyễn Đình Trung trao Quyết định của Ban Bí thư cho Đại tá Lê Vinh Quy.

Đại tá Lê Vinh Quy sinh năm 1967, quê quán: Huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Đại tá Lê Vinh Quy từng kinh qua nhiều chức vụ: Chánh Văn phòng Tham mưu - tổng hợp Công an tỉnh Đắk Nông; Trưởng Công an huyện Cư Jút; Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Nông; Cục phó Cục An ninh Tây Nguyên, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng.

Trong quá trình công tác, Đại tá Lê Vinh Quy đã chỉ đạo, cùng các đơn vị lập nhiều thành tích. Đặc biệt, giữa năm 2019, Đại tá Quy cùng cấp trên đã chỉ đạo, triệt phá chuyên án xăng giả do đại gia Trịnh Sướng (ngụ tại Sóc Trăng) và đồng bọn cầm đầu, thu giữ hơn 3 triệu lít dung dịch các loại, 3 tàu thủy, 6 xe bồn, 5 máy bơm và 50 kg chất tạo màu.

Đại tá Lê Vinh Quy vừa được Bộ Công an điều động từ Công an tỉnh Lâm Đồng về giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, thay Thiếu tướng Lê Văn Tuyến (người trước đó được Bộ Công an điều động làm Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương) từ 1/3/2021.

Ngày 7/4 vừa qua, Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk chỉ định đại tá Lê Vinh Quy, Giám đốc Công an tỉnh, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh Đắk Lắk, nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo Quỳnh Nguyễn (Dân Việt)