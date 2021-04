Triệt phá đường dây phá rừng quy mô lớn, khởi tố 37 bị can

37 đối tượng thuộc nhiều nhóm đã vào Khu Bảo tồn thiên nhiên Ea Sô phá rừng lấy gỗ với tổng khối lượng 43m3.

Ngày 29-4, VKSND huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị vừa phê chuẩn quyết định khởi tố 37 bị can (cùng ngụ huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên) để điều tra về hành vi vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản.

Những cây gỗ lớn bị cưa hạ

Trong số 37 bị can, có 18 bị can bị bắt tạm giam, 19 bị can còn lại cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo điều tra ban đầu, ngày 14-11-2020, Ban Quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Ea Sô (huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) nhận được tin báo tại khu vực dọc sông Ea Pích, gần trạm kiểm lâm số 5 (thuộc khu Bảo tồn thiên nhiên Ea Sô) xảy ra vụ khai thác gỗ trái pháp luật. Thời điểm phát hiện, không xác định được số đối tượng khai thác gỗ trái phép.

Cơ quan công an đã khởi tố 37 đối tượng

Tuy nhiên, sau một thời gian tích cực điều tra, bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an đã làm rõ vụ việc. Theo đó, vào khoảng cuối tháng 10-2020 đối tượng Ma Khanh bàn bạc với một số người vào Khu Bảo tồn thiên nhiên Ea Sô phá rừng lấy gỗ bán kiếm tiền tiêu xài. Sau đó, có nhiều nhóm đối tượng khác vào Khu Bảo tồn thiên nhiên Ea Sô khai thác gỗ lậu.

Lực lượng công an thu gom gỗ tang vật

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, từ cuối tháng 10-2020 đến ngày 14-11-2020, 37 đối tượng thuộc nhiều nhóm đã vào tiểu khu 618-622 Khu Bảo tồn thiên nhiên Ea Sô cắt hạ nhiều cây gỗ, chủ yếu là gỗ căm xe, có tổng khối lượng quy tròn 43 m3.

Cao Nguyên (NLĐO)