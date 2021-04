Lâm Đồng: Lộn xộn hoạt động san lấp mặt bằng, khai thác đất

Hoạt động san gạt, khai thác đất ở huyện Bảo Lâm đang diễn biến phức tạp. Diện tích đất san lấp, khai thác lên đến hàng chục hécta, chủ yếu là đất nông nghiệp, mục đích san lấp, khai thác là để bán đất, làm đường trên đất nông nghiệp để phân lô, bán nền, và xây dựng các công trình trái phép... làm biến dạng địa hình, suy giảm chất lượng đất, gây ô nhiễm hoặc giảm khả năng sử dụng đất và mua bán đất rất phức tạp.

Thực trạng san gạt đất đai làm biến đổi địa hình ở huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng. Ảnh: Phước Tín

Nhiều vụ san gạt, khai thác đất trái phép

Mới đây, UBND xã Lộc Phú tiến hành kiểm tra đất đai tại tiểu khu 441, 442. Tại đây, doanh nghiệp tư nhân Thành Phát đã cho 5 máy múc đang tiến hành đào xới tổng diện tích khoảng 10ha, trong đó nhổ bỏ, đào xới trên diện tích đất có cây cà phê khoảng 8ha, đào xới trên diện tích đã khai thác cây keo lai là 2ha. UBND xã Lộc Phú cho rằng, trong tổng diện tích 10ha, doanh nghiệp Thành Phát đã có hành vi hủy hoại đất (san gạt, giật cấp ta luy) với diện tích 1.188m2. Tại thời điểm kiểm tra, một người tên Giang tự giới thiệu mình là người nhận ủy quyền theo pháp luật và đại diện cho doanh nghiệp Thành Phát không hợp tác với đại diện của UBND xã Lộc Phú, không cung cấp được các giấy tờ chứng minh là đại diện hợp pháp của doanh nghiệp, không có hồ sơ liên quan đến việc thực hiện dự án theo quy định.

UBND xã Lộc Phú kiến nghị UBND huyện Bảo Lâm chỉ đạo các cơ quan chức năng của huyện phối hợp với UBND xã Lộc Phú kịp thời xử lý những sai phạm đối với doanh nghiệp Thành Phát và cá nhân ông Giang. Đối với diện tích 1.188m2, UBND xã Lộc Phú đang hoàn thiện hồ sơ vi phạm hành chính để chuyển UBND huyện Bảo Lâm xử lý theo thẩm quyền.

Trước đó, qua kiểm tra hiện trạng sử dụng đất của ông Trần Anh Đức ở thôn 16, xã Lộc Thành, UBND xã này phát hiện ông Đức đã tự ý múc đất, mở đường làm thay đổi hiện trạng và làm biến dạng địa hình đất với diện tích 2676,9m2. UBND xã Lộc Thành đã mời ông Đức lên làm việc, lập biên bản vi phạm hành chính và yêu cầu không được san múc, chờ cơ quan chức năng giải quyết.

Đề nghị xử lý ngay từ đầu

Theo Công an huyện Bảo Lâm, tình hình hoạt động san lấp mặt bằng và khai thác khoáng sản đất trên địa bàn huyện trong những tháng đầu năm 2021 diễn biến phức tạp. Qua công tác nắm tình hình cho thấy, hiện nay trên địa bàn huyện có khoảng 24 tổ chức, cá nhân đang hoạt động san lấp mặt bằng, khai thác khoáng sản đất trái phép, tập trung ở một số xã như Lộc Nam, Lộc Thành, Tân Lạc, Lộc Tân, Lộc Quảng, Blá, Lộc Phú, Lộc Ngãi, Lộc Đức.

Diện tích đất san lấp, khai thác lên đến hàng chục hécta, chủ yếu là đất nông nghiệp, mục đích san lấp, khai thác là để bán đất, làm đường trên đất nông nghiệp phân lô, bán nền, và xây dựng các công trình trái phép... làm biến dạng địa hình, suy giảm chất lượng đất, gây ô nhiễm hoặc giảm khả năng sử dụng đất và mua bán đất rất phức tạp. Công an huyện Bảo Lâm cho rằng, các hành vi trên có dấu hiệu vi phạm về hủy hoại đất, quy định tại điều 15, Nghị định số 91 của Chính phủ và khai thác khoáng sản trái phép (khoáng sản đất) quy định tại Nghị định số 36 của Chính phủ.

Công an huyện Bảo Lâm đề xuất Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo UBND các xã, thị trấn Lộc Thắng tăng cường công tác quản lý trên lĩnh vực đất đai và tài nguyên khoáng sản tại địa phương mình; tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật về đất đai cho nhân dân biết và chấp hành; kịp thời phát hiện và xử lý ngay từ đầu các hoạt động này, không để tình trạng xảy ra kéo dài và phức tạp. Công an huyện Bảo Lâm cũng đề xuất UBND huyện Bảo Lâm giao Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Công an huyện, UBND các xã tiến hành kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm, qua đó tham mưu cho UBND huyện có giải pháp ngăn chặn dứt điểm các hoạt động trái phép về san lấp mặt bằng, khai thác khoáng sản nói chung và khai thác khoáng sản đất nói riêng, không để tình hình phức tạp xảy ra.

Trước thực trạng trên, UBND huyện Bảo Lâm vừa chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Công an huyện, UBND thị trấn Lộc Thắng và chính quyền các xã kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm; tham mưu UBND huyện có giải pháp ngăn chặn dứt điểm các hoạt động san lấp mặt bằng, khai thác khoáng sản trái phép diễn ra trên địa bàn trong thời gian đến.

NHIỆT BĂNG (LĐO)