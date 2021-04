Chủ tịch xã bắt gỗ lậu... biếu cán bộ: Khởi tố thêm 2 cán bộ, nguyên cán bộ xã

Liên quan vụ việc "Chủ tịch xã bắt gỗ lậu… biếu cán bộ" mà Báo Người Lao Động nhiều lần phản ánh, cơ quan công an vừa khởi tố thêm 2 cán bộ, nguyên cán bộ xã.

Chiều 29-4, đại tá Nguyễn Quang Trung - Trưởng Công an huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk - cho biết vừa ra quyết định khởi tố thêm 2 bị can để điều tra về hành vi "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".



Những tấm gỗ pơ mu quý hiếm được bắt về bán như cho

Theo đó, 2 người bị khởi tố là ông Y Dunh Êban (nguyên Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND xã Cư Đrăm, huyện Krông Bông) và ông Trần Văn Hiếu (cán bộ Tư pháp xã Hòa Phong, huyện Krông Bông - nguyên Trưởng Công an xã Cư Đrăm).

Trước đó, tháng 12-2020, Cơ quan CSĐT Công an huyện Krông Bông khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Trung (nguyên Chủ tịch UBND xã Cư Đrăm) cùng về hành vi "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".



3 cán bộ, nguyên cán bộ xã Cư Đrăm đã bị khởi tố

Trong năm 2019 và 2020, Báo Người Lao Động đã nhiều lần phản ánh ông Trần Thế Tôn (cán bộ xã Cư Đrăm) tố cáo ông Trung và một số cán bộ xã Cư Đrăm bắt gỗ lậu rồi về bán rẻ, biếu cho cán bộ xã trái quy định. Sau đó, Công an huyện Krông Bông vào cuộc xác minh cho thấy từ năm 2016 đến 2018, chính quyền xã Cư Đrăm xử lý 4 vụ việc liên quan đến hành vi khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép có sai phạm. Tuy nhiên, Cơ quan CSĐT Công an huyện Krông Bông ra quyết định không khởi tố vụ án do "điều tra xác định không có yếu tố vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác". Không đồng ý, ông Tôn gửi đơn khiếu nại Công an huyện Krông Bông, VKSND huyện Krông Bông nhưng 2 cơ quan này vẫn bảo lưu quan điểm không khởi tố bị can.

Bất ngờ vào tháng 4-2020, VKSND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành văn bản yêu cầu hủy bỏ quyết định không khởi tố vụ án hình sự nói trên và nhận định "Việc Cơ quan CSĐT Công an huyện Krông Bông chưa làm hết trách nhiệm để chứng minh, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng trên mà đã quyết định không khởi tố vụ án hình sự là không có căn cứ pháp luật, có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm". Ông Nguyễn Văn Trung đã bị bắt tạm giam

VKSND tỉnh Đắk Lắk nhận định hành vi của các ông Nguyễn Văn Trung (Chủ tịch UBND xã), Y Na Êban (Phó Công an xã), Trần Văn Hiếu (Trưởng Công an xã), Y Ha Êban (Xã đội trưởng) đủ yếu tố cấu thành tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Trong đó, ông Trung đã chỉ đạo các ông nói trên tham gia bắt phương tiện vận chuyển gỗ lậu đưa về UBND xã, tịch thu gỗ nhưng không lập hồ sơ xử lý rồi thả người và phương tiện. Sau đó, ông Trung đem số gỗ thu được bán lại cho ông Y Na Êban, ông Y Dunh Êban (Phó Bí thư, kiêm Chủ tịch HĐND xã), đem 4 lóng gỗ đi tiện, lấy 2 lóng gỗ khác để đổi công tiện…

Ngoài ra, VKSND tỉnh Đắk Lắk cũng chỉ ra 4 người khác trong thành phần họp Ban Thường vụ Đảng ủy xã Cư Đrăm có hành vi làm trái quy định của nhà nước và có dấu hiệu là đồng phạm với ông Trung về tội: "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Sau khi khôi phục điều tra, đến nay Cơ quan CSĐT Công an huyện Krông Bông đã khởi tố 3 người nói trên.

Cao Nguyên (NLĐO)