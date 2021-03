Tai nạn trên đèo Bảo Lộc: Xe container lao xuống vực, CSGT chốt chặn đèo, cứu hộ

Tai nạn trên đèo Bảo Lộc xảy ra khi xe tải đang leo đèo đã xảy ra va chạm với xe container đang đổ đèo.



Xe chở đoàn cán bộ lao xuống vực sâu, 3 người thương vong

Vụ tai nạn khiến xe container lao xuống vực sâu trên đèo Bảo Lộc vào tối 2.3 - Ảnh: Trùng Dương





Sáng 3.3, cơ quan chức năng đã tiến hành cứu hộ xe container gặp tai nạn lao xuống vực trên đèo Bảo Lộc (Lâm Đồng) xảy ra vào tối 2.3.



Để đảm bảo an toàn cho công tác cứu hộ, nhiều thời điểm, lực lượng chức năng buộc ngừng phương tiện lưu thông qua lại trên đèo khiến giao thông ùn ứ, ách tắc kéo dài.



Theo CSGT Chốt đèo Bảo Lộc (thuộc Phòng CSGT Công an Lâm Đồng), từ 8 giờ cùng ngày (3.3), lực lượng CSGT và Công an H.Đạ Huoai đã tiến hành chốt chặn điều tiết, phân luồng giao thông phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn xe container lao xuống vực trên đèo Bảo Lộc.



Vực sâu trên đèo Bảo Lộc, nơi xe container gặp nạn



Công tác cứu hộ, được các lực lượng triển khai gấp rút và đảm bảo mọi điều kiện an toàn tuyệt đối. Để đảm bảo an toàn, thuận lợi cho công tác cứu hộ, cứu nạn trong nhiều thời điểm lực lượng chức năng buộc phải yêu cầu phương tiện tạm ngừng lưu thông qua lại trên đèo.



Điều này khiến giao thông qua lại trên đèo bị ùn ứ, ách tắc cả 2 chiều làm xe cộ nuối đuôi nhau nằm chờ kéo dài trong nhiều giờ đồng hồ.



Xe cộ ùn tắc trên đèo Bảo Lộc sáng 3.3 - Ảnh: Trùng Dương



Đến 11 giờ cùng ngày (3.3), lực lượng chức năng đã đưa được thùng xe container gặp nạn lên khỏi vực sâu hơn 20 m. Riêng cabin xe container vẫn còn nằm dưới vực.



Trưa 3.3, công tác cứu hộ, cứu nạn đang tạm ngừng, giao thông trên đèo Bảo Lộc đã lưu thông trở lại bình thường.



Công tác cứu hộ tiếp tục được triển khai vào lúc 13 giờ 30 phút hôm nay 3.3.



Để đảm bảo an toàn cho công tác cứu hộ xe container lao xuống vực, nhiều thời điểm lực lượng chức năng buộc yêu cầu phương tiện ngừng lưu thông khiến giao thông trên đèo Bảo Lộc bị ách tắc kéo dài



Theo Trạm CSGT Mađaguôi (thuộc Phòng CSGT Công an Lâm Đồng), trước đó, vào khoảng 18 giờ ngày 2.3, tại km 101 đoạn qua Tượng đài Đức Mẹ trên đèo Bảo Lộc (thuộc địa phận TT.Đạ M’ri, H.Đạ Huoai) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe tải và xe container.



CSGT chốt chặn đèo phục vụ công tác cứu hộ. Xe nối đuôi thành hàng dài trên đèo - Ảnh: Trùng Dương



Vào thời điểm trên, xe tải mang BS 51C - 318.57 do tài xế Nguyễn Chí Thanh (27 tuổi, ngụ H.Tân Phú, Đồng Nai) điều khiển đang lên đèo Bảo Lộc theo hướng từ TP.HCM đi Đà Lạt đã xảy ra va chạm với xe container do Trần Thanh Liên (29 tuổi, ngụ tại H.Vĩnh Thuận, Kiên Giang) điều khiển đang đổ đèo Bảo Lộc theo hướng ngược lại.



Vụ tai nạn khiến xe container lao xuống vực sâu hơn 20 m trên đèo Bảo Lộc bị hư hỏng nặng; còn xe tải nghiêng vào vách núi. Rất may, vụ tai nạn không gây thương vong về người.



Phương tiện nối đuôi nhau kéo dài nằm chờ trên đèo Bảo Lộc vào sáng 3.3

Lực lượng CSGT chốt chặn điều tiết giao thông trên đèo Bảo Lộc vào sáng 3.3





Theo một lãnh đạo Trạm CSGT Mađaguôi, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn trên đèo Bảo Lộc được xác định do xe tải khi leo đèo đã vượt, lấn đường khiến xảy ra va chạm với xe container đang đổ đèo.



Theo Trùng Dương (TNO)