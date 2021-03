Rừng Đắk Lắk bị triệt hạ ngay đầu năm

Nhiều diện tích rừng tự nhiên thuộc lâm phần quản lý của Công ty TNHH HTV lâm nghiệp Ea H’leo (Đắk Lắk) bị triệt hạ, phá tan hoang với hàng chục cây gỗ lớn bị đốn hạ lấy đi phần thân...



Thẳng tay trị kẻ phá rừng



Lâm tặc dùng trâu kéo gỗ pơ mu ở H.Krông Bông bị công an bắt giữ vào mùng 1 Tết Tân Sửu -ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP



Ngày 26.2, một lãnh đạo UBND H.Ea H’leo (Đắk Lắk) cho biết đã chỉ đạo các cơ quan chức năng của huyện khẩn trương làm rõ, xử lý trách nhiệm vụ phá rừng gây thiệt hại lớn ở xã Ea Sol, thuộc lâm phần quản lý của Công ty TNHH HTV lâm nghiệp Ea H’leo.



Trước đó, ngày 15.2, Công ty TNHH HTV lâm nghiệp Ea H’leo phát hiện nhiều diện tích rừng tự nhiên bị phá tan hoang. Dấu vết tại hiện trường cho thấy hàng chục cây gỗ lớn bị đốn hạ lấy đi phần thân, trong khi cành nhánh, cây gỗ nhỏ bị chặt hạ nằm ngổn ngang. Có 2 khu vực rừng thiệt hại là khoảnh 3, tiểu khu 64 (diện tích bị phá lên đến 9.300 m2) và khoảnh 1, tiểu khu 68 (bị phá 2.800 m2). Ông Nguyễn Công Hùng, Giám đốc Công ty TNHH HTV lâm nghiệp Ea H’leo, giải thích vị trí rừng bị phá nằm giáp ranh với Gia Lai, đường vào hiểm trở, địa hình phức tạp nên việc quản lý, bảo vệ rừng gặp nhiều khó khăn.





Xử lý 17 vụ vi phạm lâm luật trong dịp tết



Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk, trong dịp Tết Tân Sửu, các đơn vị kiểm lâm trong tỉnh đã phát hiện, xử lý 17 vụ khai thác, vận chuyển, tàng trữ lâm sản trái phép; tạm giữ tổng cộng hơn 36 m3 gỗ các loại, 2 ô tô, 5 xe máy, 5 con trâu dùng kéo gỗ... H.Krông Bông là địa bàn có số vụ vi phạm nhiều nhất (9 vụ), tang vật thu giữ gần 17 m3 gỗ.



Đặc biệt, có vụ khai thác lâm sản trái phép lớn tại các tiểu khu 670, 676 thuộc lâm phần quản lý của Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Ea Kar. Theo cơ quan chức năng, có 11 cây gỗ các loại bị cưa hạ, xẻ phách, lượng gỗ tại hiện trường còn khoảng 14 m3. Thủ phạm là Nông Văn Nam (32 tuổi, trú xã Cư Prông, H.Ea Kar, Đắk Lắk) khai nhận đã cùng Hoàng Văn Chương (52 tuổi, trú cùng xã) vào các khu rừng trên cưa hạ gỗ bán lấy tiền tiêu tết.

Hiện trường chỉ được phát hiện sau khi lâm tặc “hoàn thành” việc phá rừng. Hiện Hạt Kiểm lâm H.Ea H’leo cùng chủ rừng tiếp tục kiểm tra hiện trường, thống kê thiệt hại; đồng thời báo cáo các cơ quan chức năng để điều tra, xử lý vụ việc.



Cũng trong dịp tết vừa qua, một vụ phá rừng, vận chuyển gỗ quý hiếm bị lực lượng công an bắt giữ. Đêm 12.2 (mùng 1 Tết Tân Sửu), Công an H.Krông Bông (Đắk Lắk) mật phục tại khu vực núi Voi Kéo, xã Cư Đrăm (H.Krông Bông), bắt quả tang một nhóm người dùng 5 con trâu kéo 9 hộp gỗ pơ mu (nhóm IIA) với tổng khối lượng hơn 7 m3 ra khỏi rừng. Công an H.Krông Bông đã tạm giữ 9 người (cùng trú xã Cư Đrăm), thu giữ nhiều tang vật phạm tội, tiếp tục mở rộng điều tra đường dây khai thác, tiêu thụ gỗ pơ mu này.



Theo ông Lê Văn Long, Chủ tịch UBND H.Krông Bông, huyện đã chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp tiến hành các đợt truy quét “lâm tặc” nhưng không đạt kết quả cao, khả năng do thông tin ra quân bị lọt ra ngoài.

Theo TRUNG CHUYÊN (TNO)