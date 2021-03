Rủ bạn đi săn thú, bắn nhầm bạn tử vong

Ngày 9.3, Cơ quan CSĐT Công an H.Đắk Song, tỉnh Đắk Nông cho biết đã tạm giữ hình sự đối với Trịnh Văn Mạo để điều tra, làm rõ về hành vi vô ý làm chết người khi cùng đi săn thú.



Thợ săn bắn nhầm người cùng làng vì tưởng... khỉ





Hiện trường nơi xảy ra vụ việc - ẢNH: PHAN BÁ



Theo thông tin ban đầu, ngày 3.3, Trịnh Văn Mạo (34 tuổi, trú tại xã Đắk D’rông, H.Cư Jút) xuống xã Đắk Mol, H.Đắk Song rủ anh Bàn Văn Liều (trú tại xã Đắk Mol) vào khu vực suối Đắk Rồ, xã Đắk Mol để săn thú.



Khi đi, Mạo mang theo một khẩu súng tự chế rồi cùng anh Liều đến khu vực nương rẫy của người dân để săn bắn. Tại đây, Mạo cầm súng, còn anh Liều đi xung quanh xua đuổi các con thú để Mạo bắn. Khi phát hiện có một con sóc chạy trên các cành cây lồ ô, nên Mạo cầm súng bắn về hướng con sóc. Sau đó Mạo vác súng đi đến vị trí con sóc mình vừa bắn thì phát hiện anh Liều nằm gục mặt xuống đất cách vị trí con sóc khoảng 6m. Mạo liền đưa anh Liều đến Bệnh viện đa khoa H.Đắk Mil, sau đó chuyển lên Bệnh viện Vùng Tây Nguyên cấp cứu. Đến ngày hôm sau (4.3), anh Liều tử vong do bị 3 viên đạn bắn trúng vào đầu.



Sau khi xảy ra sự việc, Công an H.Đắk Song phối hợp với Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, đồng thời tạm giữ hình sự đối với Trịnh Văn Mạo để xác minh làm rõ vụ săn thú bắn nhầm người tử vong.

Theo PHAN BÁ (TNO)