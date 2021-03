Mua dây chuyền chưa tới 300.000 đồng, mang đi cầm cố 7 triệu đồng!

Sau khi mua sợi dây chuyền màu vàng chưa tới 300.000 đồng, đối tượng đã mang tới tiệm cầm đồ lừa đảo, cầm cố 7 triệu đồng.





Ngày 12-3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Tam (tên gọi khác là Tâm, SN 1985, ngụ huyện Đồng Phú, Bình Phước) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Đối tượng Trần Văn Tam tại cơ quan công an



Trước đó, ngày 24-2, thông qua mạng xã hội Facebook, đối tượng Tam mua một dây chuyền và một nhẫn kim loại màu vàng (theo lời khai của đối tượng là vàng giả) với số tiền 299.000 đồng về sử dụng.



Chiều 9-3, Tam cùng bạn đến địa bàn huyện Đắk R’lấp chơi. Do không có tiền tiêu xài, Tam mang sợi dây chuyền trên đến cơ sở cầm đồ C. L. (ở xã Nhân Cơ, huyện Đắk R’lấp) do anh L.S.C. làm chủ để lừa đảo, cầm cố.



Tại đây, Tam nói với anh C sợi dây chuyền dùng cầm cố là vàng, mới mua tại một tiệm vàng ở TP Gia Nghĩa (tỉnh Đắk Nông) với giá 16 triệu đồng. Tin lời, anh C đã đồng ý cầm cố sợi dây chuyền của Tam với giá 7 triệu đồng.





Sợi dây chuyền màu vàng mà đối tượng Tam dùng để lừa đảo



Sau khi ký kết hợp đồng cầm cố, hoàn thành giao dịch, anh C nghi ngờ sợi dây chuyền không phải là vàng thật nên báo tin cho lực lượng Công an xã Nhân Cơ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau 3 giờ kể từ khi tiếp nhận tin báo, lực lượng công an xã và Công an huyện Đắk R'lấp đã bắt giữ được đối tượng Tam cùng tang vật.

Theo Cao Nguyên (NLĐO)