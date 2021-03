Lâm Đồng: Truy nã phạm nhân bỏ trốn khỏi Trại giam Đại Bình

Trại giam Đại Bình (thuộc Cục C10 - Bộ Công an, ở xã Lộc Thành, H.Bảo Lâm, Lâm Đồng) vừa ra Quyết định truy nã toàn quốc đối với phạm nhân Nguyễn Văn Võ bỏ trốn khỏi Trại giam Đại Bình.



Phạm nhân Nguyễn Văn Võ - Ảnh: Công an cung cấp





Nguyễn Văn Võ (44 tuổi, quê quán Nam Định, cư trú thôn 10, xã Lộc Nam, H.Bảo Lâm, Lâm Đồng) là phạm nhân đang chấp hành án phạt tù chung thân về tội “giết người” theo Quyết định thi hành án số 84 ngày 16.8.2010 của TAND tỉnh Lâm Đồng. Phạm nhân Nguyễn Văn Võ bỏ trốn khỏi Trại giam Đại Bình vào ngày 8.3.



Theo Quyết định truy nã số 01 ngày 8.3.2021 của Trại giam Đại Bình, đặc điểm nhận dạng của Nguyễn Văn Võ là cao 1,56 m, tóc ngắn, khuôn mặt vuông, sống mũi gồ gãy, dái tai chúc, nếp tai dưới trung bình. Đặc biệt, Nguyễn Văn Võ có dấu vết riêng là nốt ruồi cách 1 cm trên sau đầu lông mày trái.



Hiện, Quyết định truy nã đối với Nguyễn Văn Võ đã được Trại giam Đại Bình gửi về công an các địa phương lân cận như TP.Bảo Lộc và H.Bảo Lâm, Di Linh (Lâm Đồng)… để cùng phối hợp truy bắt phạm nhân này.



Theo Trại giam Đại Bình, đến sáng 9.3, các lực lượng thuộc Trại giam Đại Bình cùng Công an tỉnh Lâm Đồng và Công an các địa phương trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đang khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy bắt phạm nhân trốn trại Nguyễn Văn Võ.









Khi phát hiện các thông tin liên quan hoặc sau khi bắt được Nguyễn Văn Võ, người dân vui lòng liên hệ Trại giam Đại Bình theo các số điện thoại: Theo Quyết định truy nã này, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và dẫn giải phạm nhân Nguyễn Văn Võ đến cơ quan công an, Viện KSND hoặc UBND xã, phường, thị trấn nơi gần nhất. Mọi thông tin về người cung cấp thông tin sẽ được giữ bí mật theo quy định.Khi phát hiện các thông tin liên quan hoặc sau khi bắt được Nguyễn Văn Võ, người dân vui lòng liên hệ Trại giam Đại Bình theo các số điện thoại: 02633878177 , 0918.772.277 hoặc 0919.001.967.



Theo TRÙNG DƯƠNG (TNO)