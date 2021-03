Lâm Đồng: Khẩn trương xử lý sai phạm trong bảo vệ rừng thông tự nhiên

Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo khẩn trương tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân liên quan để xảy ra sai phạm tại các dự án do Công ty Khánh Vân làm chủ đầu tư.



Lâm Đồng: Rừng bị hạ độc

Tại hiện trường nhiều cây thông ba lá đã bị cưa hạ nằm la liệt nhựa thông còn tươi mới. (Ảnh: Đặng Tuấn/TTXVN)



Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa chỉ đạo các sở, ngành liên quan khẩn trương báo cáo kết quả kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với các sai phạm, vi phạm liên quan đến dự án do Công ty trách nhiệm hữu hạn Khánh Vân (Công ty Khánh Vân) làm chủ đầu tư tại xã Đạ Nhim, huyện Lạc Dương.



Được biết, các sai phạm này liên quan đến nhiều thế hệ lãnh đạo của nhiều sở, ngành qua các thời kỳ.



Cụ thể, tại văn bản số 1317/UBND-LN ngày 5/3/2021, ông Phạm S, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nội vụ khẩn trương tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân liên quan để xảy ra những tồn tại, sai phạm qua thanh tra tại các dự án do Công ty Khánh Vân làm chủ đầu tư tại xã Đạ Nhim, huyện Lạc Dương.



Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã giao lãnh đạo Sở Nội vụ tham dự kiểm điểm với các Sở Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn của tỉnh; đồng thời tổng hợp kết quả kiểm điểm, xử lý trách nhiệm của các sở, địa phương, đơn vị liên quan, báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 20/3/2021 xem xét, chỉ đạo.



Trước đó, vào tháng 12/2020, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng đã thành lập hội đồng kỷ luật kiểm điểm, xử lý trách nhiệm 11 cán bộ kiểm lâm do thiếu trách nhiệm trong thực hiện công tác quản lý bảo vệ rừng, không kịp thời phát hiện, ngăn chặn, báo cáo các vụ vi phạm tài nguyên rừng tại dự án của Công ty Khánh Vân trên địa bàn huyện Lạc Dương. Trong số đó có 1 Hạt trưởng, 2 Phó Hạt trưởng, 6 cán bộ Hạt kiểm lâm huyện Lạc Dương và 2 cán bộ Chi cục Kiểm lâm tỉnh với hình thức phê bình, khiển trách.



Được biết, năm 2010, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng cấp Giấy chứng nhận đầu tư Dự án “Nuôi cá nước lạnh kết hợp quản lý bảo vệ rừng” tại xã Đa Nhim, huyện Lạc Dương cho Công ty Khánh Vân.



Dự án trên có quy mô 175 ha, trong đó có 145 ha rừng thông ba lá tự nhiên, 5 ha đất được khai phá để nuôi cá hồi, cá tầm thương phẩm... Đồng thời, Công ty Khánh Vân được miễn tiền thuê diện tích mặt nước nuôi cá cũng như diện tích sử dụng vào mục đích khác 11 năm, cùng nhiều ưu đãi khác…



Tuy nhiên, trong thời gian thực hiện dự án trên, Công ty Khánh Vân đã không thực hiện dự án theo tiến độ, sang nhượng lại dự án trên cho đơn vị khác. Nghiêm trọng hơn, dự án này đã để mất hơn 12 ha rừng thông tự nhiên đầu nguồn tại 11 lô, tổng khối lượng thiệt hại trên 3.550m3 gỗ, giá trị thiệt hại lên tới gần 11 tỷ đồng.



Đến ngày 7/8/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ra Văn bản số 4.904/UBND-LN, giao cơ quan chức năng và Ủy ban nhân dân huyện Lạc Dương “kiểm tra, rà soát xác định rõ diện tích, khối lượng lâm sản bị thiệt hại tại từng thời điểm gắn với trách nhiệm của chủ dự án”.

Theo Chu Quốc Hùng (TTXVN/Vietnam+)