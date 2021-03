Lâm Đồng: Hỏa hoạn dữ dội thiêu rụi toàn bộ 5 căn nhà ở huyện Đức Trọng

Đám cháy bùng phát tại một hộ dân đang hàn sắt ở tổ 15, thôn Trung Hiệp, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, (Lâm Đồng), sau đó nhanh chóng lan rộng qua 4 căn nhà tiền chế bên cạnh. Vụ hỏa hoạn xảy ra kèm trời hanh khô và nhiều vật dụng dễ cháy đã thiêu rụi toàn bộ 5 căn nhà liền kề.





Trưa 13-3, ông Lê Nguyên Hoàng, Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Trọng (Lâm Đồng), xác nhận địa phương vừa xảy ra vụ hỏa hoạn tại xã Hiệp An.



"Đến 12 giờ trưa nay, lực lượng chức năng địa phương phối hợp cùng lực lượng PCCC Công an tỉnh Lâm Đồng cơ bản khống chế đám cháy không cho bùng phát lan rộng. Thiệt hại ban đầu ước tính 3 đến 5 gian nhà tiền chế liền kề, hầu hết các vật dụng trong nhà bị thiêu rụi, rất may không thiệt hại về người. Hiện, địa phương đang khẩn trương xác minh và thống kê thiệt hại để có hướng hỗ trợ cho người dân" - ông Hoàng thông tin.





Clip - Hỏa hoạn thiêu rụi 5 căn nhà tiền chế liền kề ở huyện Đức Trọng





Theo thông tin ban đầu, Đám cháy bùng lên vào khoảng 10 giờ trưa nay tại Tổ 15, thôn Trung Hiệp xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, (Lâm Đồng).



Ghi nhận tại hiện trường, toàn bộ đồ đạc trong các căn nhà này, gồm chủ yếu trưng bày và bán các sản phẩm dành cho phật tử, vàng mã... những vật liệu dễ cháy nên bén lửa rất nhanh, cháy rụi. Những người đi chùa và dân địa phương chỉ kịp dọn ra khỏi nhà một số áo quần, vật dụng cơ bản.



Một số hình ảnh tại hiện trường vụ hỏa hoạn vừa xảy ra tại huyện Đức Trọng (Lâm Đồng):





Vụ hỏa hoạn xảy ra đã thiêu rụi 5 căn nhà tiền chế liền kề.

Cột khói bốc lên cao nhìn từ xa.



Theo Đình Thi - Quý Lâm (NLĐO)