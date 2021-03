Lại phát hiện vụ trồng cần sa quy mô lớn ở Đắk Lắk

Lực lượng công an tiếp tục phát hiện một vụ trồng cần sa quy mô lớn với hơn 1.500 cây trong rẫy cà phê ở Đắk Lắk.





Sáng 7-3, Công an huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk cho biết đã thu giữ, niêm phong hơn 1.500 cây cần sa được trồng trái phép trong rẫy cà phê.



Lực lượng công an bắt quả tang 2 anh em trồng cần sa trái phép



Cơ quan công an cũng đang tạm giữ hình sự 2 anh em ruột Lê Anh Tài (SN 1978, ngụ xã Ea Hiao, huyện Ea H'leo) và Lê Hoàng Quỳnh (SN 1990, ngụ xã Hòa Thuận, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) để làm rõ hành vi trồng cần sa trái phép.



Trước đó, ngày 5-3, Công an xã Ea Hiao phối hợp với Công an huyện Ea H’leo điều tra, phát hiện vụ việc trồng cần sa trong khu rẫy vắng ở thôn 1, xã Ea Hiao.



Lực lượng công an thu giữ 1.500 cây cần sa



Tại đây, cơ quan công an bắt quả tang 2 anh em Lê Anh Tài và Lê Hoàng Quỳnh đang trồng, chăm sóc hơn 1.500 cây cần sa. Trong đó có 900 cây cần sa cao từ 1cm đến 1,8m, được trồng trên diện tích hơn 2.000m2 và hơn 600 cây cần sa con đang ươm trong các bịch nilon.



Hai đối tượng trồng, chăm sóc cần sa rất cẩn thận, dẫn ống tưới nước thường xuyên và che lưới bớt nắng cho những cây cần sa đang ươm.



Cây cần sa được trồng, chăm sóc cẩn thận



Đây là vụ trồng cần sa thứ hai trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk bị phát hiện chỉ trong vài ngày. Trước đó, chiều 3-3, Công an xã Ea Tân (huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk) đã phát hiện trong vườn cà phê của gia đình bà Võ Thị Nga (ngụ xã Ea Tân) trồng 375 cây cần sa, chiều cao từ 30cm đến 1,6m.

