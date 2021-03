Kon Tum đã tìm thấy hai trường hợp trốn khỏi khu cách ly

A Thứ và Rơ Ma Hùng đã bị các chiến sỹ đồn Biên Phòng Hồ Le phối hợp với Công an huyện Ia H’Drai, Công an xã Ia Đal và chính quyền xã Ia Đal phát hiện khi đang trốn tại thôn 5 xã Ia Đal.



Kon Tum khẩn trương truy tìm hai trường hợp trốn khỏi khu cách ly

A Thứ và Rơ Ma Hùng bị bắt tại thôn 5 xã Ia Đal, huyện Ia H’Drai tỉnh Kon Tum. (Ảnh: TTXVN phát)





Theo Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum, sau hơn 1 ngày trốn khỏi khu cách ly, đến 15 giờ ngày 6/3, lực lượng chức năng tỉnh Kon Tum đã bắt được 2 trường hợp trốn khỏi khu cách ly tại khu vực xã Ia Đal huyện Ia H’Drai.



Cụ thể, A Thứ và Rơ Ma Hùng là 2 người trốn cách ly vào rạng sáng 5/3, đã bị các chiến sỹ đồn Biên Phòng Hồ Le phối hợp với Công an huyện Ia H’Drai, Công an xã Ia Đal và chính quyền xã Ia Đal phát hiện khi đang trốn tại thôn 5 xã Ia Đal.



Hiện lực lượng chức năng đang thực hiện việc điều tra dịch tễ và hoàn thiện các thủ tục pháp lý để xử lý đối với A Thứ và Rơ Ma Hùng.



Trước đó, ngày 26/2, A Thứ (26 tuổi, ở tổ dân phố 3, thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum) và Rơ Ma Hùng (15 tuổi ở làng Mít Zép, xã Ia O, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua huyện Ia H’Drai (tỉnh Kon Tum), thì bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ.



Cả hai được được đưa về khu cách ly của Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum để cách ly theo quy định.



Trong quá trình cách ly (được 6 ngày) cả hai đều chấp hành tốt các nội quy, quy định của khu cách ly.



Tối 4/3, cán bộ, chiến sỹ khu cách ly tổ chức gác theo quy định, kiểm tra phòng, kiểm tra số công dân cách ly đều đầy đủ.



Đến khoảng 2-3 giờ sáng 5/3, lợi dụng trời tối, cả hai người trên đã trốn khỏi khu cách ly, bằng cách chốt cửa bên trong, xé màn làm dây buộc, chui qua cửa sổ phía sau nhà vệ sinh ở tầng 2 để trốn.



Ngay khi sự việc xảy ra, Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum đã phối hợp với Công an xã và chính quyền địa phương đến kiểm tra và đề nghị gia đình liên hệ, vận động hai trường hợp trên trở về khu cách ly.



Sáng 6/3, ông Lê Ngọc Tuấn, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum đã ký ban hành văn bản số 750/CV-BCĐ, giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng và các địa phương có liên quan khẩn trương truy tìm 2 trường hợp trốn cách ly, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Theo Cao Nguyên (TTXVN/Vietnam+)